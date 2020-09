Wolff: Ferrari zou mij in rol als F1 CEO niet hebben aanvaard

Op vrijdag werd aangekondigd dat Carey het roer doorgeeft aan huidig Lamborghini CEO en ex-Ferrari F1-teambaas Stefano Domenicali, die vanaf januari de nieuwe CEO wordt van de Formule 1. Heel even was ook Toto Wolff in beeld om Carey op te volgen en Wolff gaf in Sochi toe dat er verkennende gesprekken waren geweest. Volgens Wolff zou Ferrari echter een veto hebben gebruikt tegen een dergelijke zet en dus bleef het bij gesprekken.

“Ik denk dat iedereen weet dat er beginnende gesprekken zijn geweest met Greg [Maffei, CEO van Liberty Media], maar dat is niet verdergegaan. We schieten goed op en ik respecteer wat Greg heeft bereikt. Maar ik ben graag bij Mercedes. Ik heb ondervonden dat ik hou van de stopwatch, van het competitieve aspect en van het racen. Ik moet mezelf elke dag in de arm knijpen dat ik mede-eigenaar van het team ben met Mercedes. Uiteindelijk zou het toch niet door zijn gegaan, want dat zou Ferrari niet geaccepteerd hebben."

Ferrari maakte zich de voorbije winter inderdaad ongerust over enige CEO-ambities van Wolff. Ferrari CEO Louis Camilleri stelde toen dat sleutelfiguren van een team die een functie oppakken bij het kampioenschap "automatisch een belangenverstrengeling veroorzaken, terecht of niet."

De bezwaren van Ferrari hebben geleid tot een akkoord, informeel in de paddock bekend als de Toto-regel, die stelt niemand aangenomen kan worden door de F1 die de vorige twee jaar voor een team heeft gewerkt. Wolff heeft begrip voor de bezwaren van Ferrari, maar de Oostenrijker in ieder geval tevreden met de komst van Domenicali, die opvallend genoeg zelf teambaas was van Ferrari, maar dan wel al een stukje langer geleden. "Ferrari had het recht en dat respecteer ik ook. Ik had wellicht hetzelfde gedacht. Maar goed, uiteindelijk moet je de beste man hebben om de sport te runnen en ik denk dat ze die vandaag hebben. Stefano is een topper."

Van Wolff wordt nu verwacht dat hij bij Mercedes zal aanblijven in een minder intense, overkoepelende rol, maar de functie van teambaas aan iemand anders zal doorgeven.