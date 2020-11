Ricciardo wil nog even ‘doordenderen’ na podium in Imola

“Het voelde behoorlijk goed om voor de tweede keer op het podium te staan”, blikt Ricciardo in de preview van zijn Renault F1-team op de Turkse GP terug op zijn laatste succes. “Deze podiumplek kwam vrij snel na de eerste van een paar weken terug, dus het is allemaal nog een beetje onwerkelijk op het moment. Vanwege de huidige situatie hebben we het niet uitgebreid vieren, maar ik heb er niettemin van genoten.” Ricciardo hoopt nog meer mooie momenten te kunnen beleven met Renault, alvorens hij de Franse fabrieksformatie aan het einde van het jaar verruilt voor McLaren. “Ik blijf gefocust en ga niet achterover leunen, want er zijn nog vier races te gaan dit seizoen. Ik sta vierde in het kampioenschap en het team staat derde, dus ik hoop nog even door te kunnen denderen.”

Komend weekend staat de eerste Grand Prix van Turkije sinds 2011 op het programma. Voor Ricciardo is Istanbul Park niet volslagen onbekend terrein, want hij nam negen jaar geleden een vrije training voor Toro Rosso voor zijn rekening op die baan. De coureur uit Perth betwijfelt echter of hij veel heeft aan zijn baankennis. “Die vrije training in 2011 was op een natte baan, dus als het komend weekend droog is, zal het praktisch een nieuwe baan voor me zijn.”

Ricciardo kijkt hoe dan ook uit naar zijn eerste volledige Grand Prix-weekend op de omloop aan de oostkant van Istanbul. “Het is een gaaf en leuk circuit om te rijden", weet hij. "Het wordt erg cool in een moderne Formule 1-auto, met dank aan enkele snelle bochten en het feit dat we er lange periodes volgas doorbrengen.” Ook is hij optimistisch gestemd als het gaat over de kansen op een vermakelijke race. “Ik denk dat we een goede race krijgen, aangezien inhalen er makkelijker zou moeten gaan dan in Imola”, aldus Ricciardo. “Het is verder een vrij compleet circuit, dus ik kijk er zeker naar uit om er te rijden. Bocht 8 is een fantastische bocht, maar ook de eerste bocht is erg cool. Dat is een blinde linker die naar beneden loopt.”