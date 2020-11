Kvyat: Beter gevoel dankzij enkele aanpassingen van AlphaTauri

Kvyat had het in de eerste seizoenshelft lastig met de AlphaTauri AT01, terwijl teamgenoot Pierre Gasly beter overweg leek te kunnen met de auto. Het Italiaanse team uit Faenza werkte hard om de Rus een beter gevoel te geven in de wagen en een aantal updates voor de Belgische Grand Prix op Spa-Francorchamps leek Kvyat een boost te geven.

Kvyat is vol lof over de manier waarop zijn team heeft gewerkt en legt uit dat aanpassingen aan de auto en zijn stuur een comfortabeler gevoel hebben gegeven. Hij scoorde sindsdien enkele top-tien noteringen en daar kwam in Imola dus die knappe vierde plaats bij. "Bij de start van dit seizoen had ik gek genoeg niet zo'n geweldig gevoel met het stuur", vertelde hij aan Motorsport.com. "

"We hebben enkele dingen veranderd aan de wagen om dat goede gevoel terug te vinden, ook vooral met de sturing. Dat betekende dat ik enkele dingen moest opgeven en juist andere zaken moest leren, puur omdat we bepaalde dingen hadden veranderd. Maar vanaf dat moment is het wel beter gegaan. Ik had een beter gevoel in de wagen en was constanter. Dat zag je al meteen tijdens de kwalificatie in Spa, ik kon goede rondetijden afleveren. Ik kan niet in detail treden over de veranderingen, maar er zijn wel meerdere dingen die je kunt aanpassen. Dat vormt tijdens het seizoen altijd een risico, maar gelukkig is het effect positief gebleken."

Gasly stal in Monza de show met een sensationele zege, maar sinds de aanpassingen bij AlphaTauri is ook Kvyat boven water gekomen. "Het is steeds nipter geworden met Pierre. Hij was meteen comfortabel in de wagen bij de start van het seizoen en ik niet, daarnaast deed hij het ook gewoon geweldig. Maar soms heb je dat goede gevoel, dat een auto je onmiddellijk ligt vanaf je de eerste keer dat je erin springt. En soms besef je dat je meer werk aan de winkel hebt, dat was bij mij het geval dit jaar. Maar goed: ik ben dus heel tevreden met hoe mijn team heeft gereageerd op die problemen en hoe het team een oplossing heeft ontwikkeld voor mij."

