McLaren: “Geen nare verrassingen bij installatie Mercedes-motor”

Na drie moeilijke seizoenen met Honda-motoren en drie beter verlopen seizoenen met Renault-power keert McLaren met ingang van 2021 terug bij motorleverancier Mercedes. Het Duitse merk met de ster leverde tussen 1995 en 2014 al motoren aan de Britse renstal, wat destijds drie wereldtitels bij de coureurs en een constructeurstitel opleverde. Ook was McLaren een tijd het fabrieksteam van Mercedes in de F1. In 2021 wordt die iconische samenwerking dus nieuw leven ingeblazen, maar de omstandigheden zijn niet optimaal voor het team. Door het coronavirus is besloten om de ontwikkeling van de auto’s te bevriezen en dat maakt de installatie van een nieuwe krachtbron in de basis niet makkelijker.

Technisch directeur Key onderschrijft dat de motoren van Renault en Mercedes verschillend zijn, maar tot nu toe is het aanpassingsproces relatief probleemloos verlopen. “Er is een aantal fundamentele architectonische verschillen in de manier waarop de krachtbronnen zijn opgebouwd, maar het is gewoon zaak om de motor aan de hand van die verschillen op de juiste manier te installeren”, zei Key in gesprek met Racefans. “Dus er zijn geen nare verrassingen of negatieve punten. Het is allemaal redelijk normaal en in sommige gevallen hadden we een meevaller.”

Key kan gezien worden als een ‘expert’ op het gebied van overstappen naar een andere motorleverancier. In zijn periode bij Toro Rosso wisselde het team vier keer van leverancier en tussen drie verschillende fabrikanten. Hoewel hij dus opmerkt dat er geen vervelende verrassingen zijn opgedoken tot dusver, onderschrijft hij wel dat de wissel van motorleverancier bij McLaren anders is dan in zijn tijd bij Toro Rosso. Hij meent dat het in Woking gevestigde team niet optimaal kan profiteren van de voordelen die de Mercedes-motor biedt, omdat de ontwikkeling van het chassis grotendeels aan banden is gelegd.

“In normale tijden zou je de motor installeren en volledig gebruikmaken van de voordelen van een strakker pakket - dat is wat je krijgt met de architectuur van een Mercedes-motor. Wij mochten echter minimale aanpassingen aan onze auto doen, waardoor wij eigenlijk een Mercedes-motor in de auto moeten stoppen die ontworpen is voor onze huidige motor. Daar is goed over gesproken met de FIA en we zijn het eens geworden over hoe we deze veranderingen realistisch houden voor ons, maar ook binnen de grenzen van minimale veranderingen. Dat heeft gewerkt. Normaal gesproken zou je dat echter niet doen. Je gaat verder dan dat en zoekt meer de grens op, dus we hebben wat compromissen moeten sluiten.”