Ricciardo legt uit waarom hij vroeg bij McLaren heeft getekend

Er is in competitieverband nog geen meter verreden in de Formule 1, maar de rijdersmarkt is al volop in beweging. Na het aangekondigde Ferrari-afscheid van Sebastian Vettel volgde het nieuws elkaar in rap tempo op. "Ik denk inderdaad dat die aankondiging van Vettel of in ieder geval het nieuws van Ferrari de boel in gang heeft geschoten", reageert Ricciardo in de officiële F1-podcast. "Daarna zijn de dingen snel gegaan met Carlos en de rest."

Dat 'snel gegaan' geldt ook voor de transfer van Ricciardo naar McLaren. Toen bleek dat Ferrari al langere tijd in gesprek was met Sainz en hij de beste papieren had voor het Scuderia-zitje, was er voor Ricciardo ook ineens snelheid geboden om de plek van Sainz in te nemen. "Het leek misschien alsof er voor mij nog wel tijd genoeg was [om een besluit te nemen], maar ik denk dat dat niet het geval was."

Niet wachten op de seizoensstart in Oostenrijk

Wachten op de start van het uitgestelde seizoen durfde de coureur uit Perth namelijk niet aan. "Die dingen speelden allemaal wel door mijn hoofd hoor. Maar als het seizoen in juli begint - en dat was toen nog niet eens honderd procent zeker - dan weet je na die eerste races nog niet waar iedereen staat. Om dat goed te kunnen beoordelen, moet je wachten tot augustus of september. En voor mijn gevoel was dat te laat om alsnog te krijgen wat ik graag zou willen."

Om niet achter het net te vissen, maakte Ricciardo voor zichzelf een inschatting. Hij telde het verbeterde McLaren-chassis en de aanstaande Mercedes-motor in gedachten bij elkaar op. "Als je met teams gaat praten, komt ieder team met een eigen presentatie. Zeker doordat we nog geen races hebben gereden, moet je op je gevoel bij die presentaties af gaan." Dat gevoel is in orde bij McLaren. "Mercedes pakte vorig jaar een nieuwe wereldtitel, maar McLaren heeft de grootste stap van alle teams gezet. Dat is heel hoopgevend en voor mij ook iets om deze keuze op te baseren."

Ricciardo is door deze combinatie (de progressie van vorig jaar en de aanstaande Mercedes-motor) overstag gegaan. "Om eerlijk te zijn was er ditmaal niet één doorslaggevende factor, anders dan bij Red Bull. Daar zat ik al lange tijd. We bleven proberen en proberen, wonnen ook wel races, maar geen kampioenschappen. Daardoor voelde ik toen dat het tijd was voor een verandering. Ditmaal lag het niet zozeer aan die verwachtingen. Toegegeven, we hebben onze doelen vorig jaar niet gehaald met Renault, maar ik had ook niet verwacht om te winnen. Laten we zeggen dat het geen gemakkelijk besluit is [om Renault nu te verlaten voor McLaren]. Alleen de tijd ons zal leren of het een goed besluit is of niet."

