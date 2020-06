Hamilton zet woorden om in daden: Commissie voor meer diversiteit

Hamilton is uitgegroeid tot een voorvechter in het racismedebat, dat tot ontbranding kwam na de dood van George Floyd door excessief politiegeweld. De Mercedes-coureur riep zijn collega’s op om zich ook uit te spreken tegen racisme, maar zag tot zijn ontsteltenis niet iedereen gehoor geven aan die oproep. “Ik zag mensen die ik enorm respecteerde ervoor kiezen om niets te zeggen. Dat brak mijn hart en leidde er ook toe dat ik me wel moest uitspreken”, zegt Hamilton in gesprek met The Sunday Times.

Eigen ervaringen met racisme

De zesvoudig kampioen spreekt in het interview eveneens over zijn eigen ervaringen met racisme: “van kinderen die dingen naar mijn hoofd slingerden tijdens het karten tot fans die me beschimpten met een zwartgemaakt gezicht tijdens een Grand Prix in 2007. Ik ben eraan gewend geraakt dat niemand voor me opkomt als ik met racisme te maken krijg. Dat komt doordat niemand begrijpt en voelt wat ik wel voel.”

Daar komt bij dat de mondiale auto- en motorsport volgens Hamilton een overwegend ‘witte wereld’ is. Juist dat is voor hem aanleiding om zijn woorden om te zetten in daden. In samenwerking met de Royal Academy of Engineering richt de succesvolle coureur ‘The Hamilton Commission’ op. “We willen daarmee onderzoeken hoe we via autosport meer zwarte jongeren kunnen betrekken bij wetenschap en techniek [de bèta- of in Engeland STEM-vakken]. Zodat we die jongeren uiteindelijk kunnen aannemen in onze teams of in andere engineering sectoren.”

Autosport moet multicultureel worden

Om dat te bereiken, wil Hamilton zoveel mogelijk barrières slechten en die obstakels eerst met grondig onderzoek in kaart brengen. Het gaat volgens hem onder meer om een gebrek aan rolmodellen en discriminatie op de arbeidsmarkt. De organisatie van Hamilton wil daarvoor in contact komen met zwarte jongeren, maar ook met kopstukken uit de race-industrie. Beide perspectieven moeten tot een completer beeld en uiteindelijk tot heldere aanbevelingen leiden. “De tijd van symbolische gebaren is nu wel voorbij. Ik hoop dat The Hamilton Commission echt meetbare en tastbare resultaten oplevert. Over twintig jaar wil ik zien dat deze sport, die mij als verlegen en donkere jongen uit een arbeidersgezin in Stevenage zoveel gegeven heeft, net zo mulitcultureel is als de bredere wereld waarin we leven.”