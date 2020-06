Geen shakedown voor Oostenrijk bij Haas: “Geen prioriteit"

De afgelopen maanden lag de Formule 1 stil vanwege het coronavirus. Nu de sport langzaam maar zeker weer op gang komt en er een datum geprikt is voor de eerste wedstrijd, zijn de teams volop in voorbereiding. In februari kwamen de F1-wagens voor het laatst in actie. Dat zou, net als het vertrouwd raken met de nieuwe coronamaatregelen, een goede reden zijn om voor de reis naar Oostenrijk nog eens te testen. Teambaas Steiner oordeelde anders. “We doen geen shakedown”, bevestigde Steiner tijdens een persconferentie met geselecteerde media, waaronder Motorsport.com. “Je moet daar natuurlijk een filmdag voor gebruiken, daar hebben wij de capaciteit niet voor. De coureurs zijn er wel klaar voor. Ik denk niet dat ze veel training nodig hebben. Het is mooi om te doen, maar op dit moment is het voor ons geen prioriteit.”

Een aantal Formule 1-teams heeft inmiddels getest, maar ook teams als McLaren en Red Bull kunnen om technische redenen niet in actie komen voor de start van het seizoen. Mercedes, Racing Point, Renault hebben dat inmiddels wel gedaan. Ferrari en AlphaTauri gaan voor de start ook nog rijden met de F1-wagens. Op de vraag van Motorsport.com of het voor Haas F1 problematisch is dat het personeel voorafgaand aan de GP niet kan wennen aan de coronaprotocollen, vervolgde Steiner: “Ik ontken niet dat het een nadeel is, maar het is niet heel belangrijk. Onze mensen in de fabriek in Banbury werken al samen aan de wagens, daar doen ze ook aan social distancing. Ik maak me wat dat betreft geen zorgen. We zullen de protocollen in de pitbox oefenen, andere teams hebben het als excuus gebruikt om een testdag te doen. Als je de financiële middelen hebt, wil je dat zeker doen. Zoals ik altijd gezegd heb, we nemen iets meer risico. Ik weet dat we goede mensen hebben en we zullen erop inspelen. We doen ons best en we staan er goed voor als we naar Oostenrijk gaan. Ik maak me helemaal geen zorgen.”

Met medewerking van Luke Smith