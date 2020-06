RTL Duitsland stopt na dertig jaar met F1-uitzendingen

Sinds 1991 heeft RTL de rechten voor de Formule 1 in handen, die entree viel samen met de opmars van ene Michael Schumacher. De succesjaren van Schumi en later die van Sebastian Vettel waren in volle glorie bij RTL te zien. Het leidde tot een enorme populariteit van de sport bij onze Oosterburen.

Maar na de slotrace van 2020 is het afgelopen, RTL mengt zich na afloop van het huidige contract niet meer in de strijd om de uitzendrechten. "Een ongekend hoofdstuk uit de Duitse TV-geschiedenis komt daarmee ten einde", valt op de website van RTL te lezen. De formele uitleg is dat de zender zich vanaf volgend jaar meer wil richten op het voetbal, met onder meer interlands van het Duitse elftal en de Europa League. Daarnaast speelt het financiële plaatje een grote rol: "Als er concurrenten meedingen die bereid zijn om het dubbele bedrag te bieden, dan moet je jezelf voorbereiden op een vertrek", zegt Manfred Loppe namens RTL tegen Bild.

Opmerkelijk is dat het besluit van RTL mogelijk samenvalt met het eerste F1-seizoen sinds 1991 zonder Duitser op de grid. Mocht Vettel besluiten om de koningsklasse na zijn Ferrari-vertrek vaarwel te zeggen en mocht er in de vorm van Nico Hülkenberg (rentree) of Mick Schumacher geen nieuwe aanwas komen, dan zal de Formule 1 het voor het eerst in dertig jaar zonder Duitse coureur moeten stellen. Of de Formule 1 na dit jaar nog wel op het 'open net' te zien blijft in Duitsland is vooralsnog onduidelijk. Het F1-contract met de Duitse betaalzender Sky loopt na 2020 eveneens af.