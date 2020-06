Mijn ideale F1-team: de keuze van de Nederlandse F1-experts

De auto

Ferrari won in 2004 vijftien van de achttien races met de F2004. Foto: Lorenzo Bellanca / Motorsport Images

Als je uit de complete Formule 1-historie een auto mag uitkiezen, dan is de keuze natuurlijk reuze. Het is dan ook niet zo gek dat onze experts allemaal voor een andere wagen zijn gegaan. Het is bovendien maar net wat je belangrijk vindt aan een auto. Ga je puur voor performance? Zoals Robert Doornbos die voor de Ferrari F2004 heeft gekozen? Of moet de wagen er vooral bruut uitzien? Zoals de Lotus 97T met John Player Special-livery van Jack Plooij of de strak ontworpen Brabham-BMW BT152 van Rick Winkelman? Of moet de wagen op de eerste plaats ‘geil’ klinken? Zoals de V12-aangedreven Ferrari die Tom Coronel heeft geselecteerd?

Rob Kamphues neemt de Lotus 72D vanwege het baanbrekende design, en daarmee het historische belang, van deze bolide. "Dit is misschien wel de oerauto", zegt de Ziggo Sport-presentator over het door hem gekozen strijdwapen. "De ideale Formule 1-wagen. Lotus-teambaas Colin Chapman kwam altijd met revolutionaire ontwerpen aanzetten en dit was daar één van." Michael Bleekemolen maakt een heel andere overweging. Hij gaat rijden met de Mercedes van vorig jaar, omdat hij benieuwd is hoe zijn rijders - twee grootheden van weleer - het zouden doen in een hedendaagse auto. "Ik zou die kampioenen van vroeger zo graag eens in het materiaal van tegenwoordig willen zien. Al is het maar om ze te kunnen vergelijken met de huidige coureurs", licht Bleekemolen zijn keuze voor de W10 toe.

Lotus en Ferrari zijn allebei twee keer genoemd en daarmee gedeeld ‘winnaar’ in deze categorie. Opvallend genoeg hebben onze fijnproevers de McLaren MP4/4, de meest succesvolle Formule 1-auto aller tijden - Ayrton Senna en Alain Prost wonnen er in 1988 liefst vijftien van de zestien races mee, links laten liggen.

De eerste coureur

Ayrton Senna werd het vaakst genoemd door de prominenten: vier keer. Foto: Rainer W. Schlegelmilch

Tom Coronel, Robert Doornbos en Jack Plooij hebben Ayrton Senna alle drie als hun eerste coureur aangewezen, terwijl Jan Lammers de Braziliaan ook een plekje heeft gegeven in zijn rijdersbezetting. Daarmee kan de wereldkampioen van 1988, 1990 en 1991 rekenen op de nummer één-status binnen het ideale Formule 1-team van Motorsport.com. Coronel: "Hoe hij de autosport een warm hart heeft gegeven richting het publiek en de sport naar een hoger level heeft getild, is wat mij betreft ongekend. Hij was op en top sportman, maar ook een heel lieve man met een goed hart. Dat bleek wel uit al zijn liefdadigheidsprojecten. Maar daarnaast beschikte hij natuurlijk over een ongelofelijke ruwe snelheid. Deze man heeft geen records kunnen breken omdat hij in het harnas overleed. Ik was bij die race aanwezig, dat raakte me diep. Om meerdere redenen kies ik dus voor Ayrton Senna."

De tweede coureur

Max Verstappen werd drie keer in de rijdersbezetting opgenomen. Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Ondanks zijn jonge leeftijd en het feit dat zijn eerste wereldtitel in de Formule 1 nog moet komen, heeft Max Verstappen al een racestoeltje in ons droomteam bemachtigd. Zowel Jan Lammers als Rob Kamphues neemt de achtvoudig Grand Prix-winnaar als eerste rijder en bij Tom Coronel mag hij als tweede coureur aan de slag, mocht hij die positie zien zitten. "Max is gewoon de beste die ik ooit heb gezien", aldus Lammers. "Op hun goede dag doen coureurs als Ayrton Senna, Lewis Hamilton en Michael Schumacher eigenlijk weinig voor elkaar onder. Wat ze kunnen, is vaak redelijk vergelijkbaar. Maar wat ze op hun minder goede dagen laten zien, daar zit nog wel een verschil in. Max is echter iemand die er altijd staat. Hij haalt altijd het maximale uit zichzelf en uit de auto. Als het gaat om snelheid en gedrevenheid heb ik Max nog niet op een mindere dag kunnen betrappen."

Kamphues kiest Verstappen niet alleen om zijn talent, maar ook om zijn sensationele manier van rijden. "Iedereen kiest toch Max als eerste rijder? Je bent gek als je dat niet doet! Wie moet je anders nemen?", vraagt Kamphues zich hardop af. "Ja, je kunt ook voor een Lewis Hamilton of een Michael Schumacher of een andere grote kampioen gaan. Maar ik vind Max spannender. Max is van het spectaculaire racen, zoals Ayrton Senna en Gilles Villeneuve dat ook waren. Een talent van de buitencategorie."

Bij Tom Coronel stapt Verstappen in naast Ayrton Senna. Daarmee komt het rijderspaar van de Dakar- en WTCR-rijder als enige volledig overeen met de line-up in dit eindoverzicht. "Ik zou altijd gaan voor twee absolute, pure racers", zegt Coronel. "Daarom heb ik voor Max gekozen. Ik hou niet van politiek-correcte, getrainde, geschoolde personen. Mijn beide coureurs zijn gemaakt om te racen, niets meer en niets minder. Ik maak deze keuze niet op basis van prestaties maar het gaat mij om het pure, natuurlijke racetalent. In mijn ideale team zou ik deze twee naast elkaar zetten. Je weet zeker dat ze meer dan het uiterste uit de wagen persen. Twee ruwe diamanten. Bij Senna is dat helaas te vroeg geëindigd, bij Max hoop ik dat het er allemaal uit gaat komen, hij moet zich nog gaan bewijzen. Ik had ook voor veilig kunnen kiezen met een Hamilton maar zo ben ik niet."

De testrijder

Tweemaal geselecteerd: Juan Manuel Fangio. Foto: Motorsport Images

Juan Manuel Fangio is tweemaal geselecteerd door onze Formule 1-connaisseurs en daarom de officiële test- en reservecoureur van ons ideale team. Bleekemolen zou de vijfvoudig wereldkampioen echter bij voorkeur als kopman inschakelen. “Fangio was in zijn tijd een echte allrounder", weet Bleekemolen. "Hij ging hard met verschillende auto's en uiteenlopend materiaal. Of hij ook snel zou zijn in een moderne F1-auto? Ik denk het wel. Ik kan me haast niet voorstellen dat het niet zo zou zijn." Bij Lammers zou de Argentijnse racelegende overeenkomstig dit overzicht een testrol krijgen. "Hij was een briljante rijder, maar beschikte ook altijd over de beste monteur en de beste engineer, want dat was hij namelijk allemaal zelf! Fangio was iemand met een enorme gedrevenheid. Hij kon nachtenlang doorsleutelen om ervoor te zorgen dat alles helemaal voor elkaar was." Een testrijder om u tegen te zeggen.

De teambaas

Toto Wolff en Christian Horner kregen evenveel stemmen. Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Voor de functie van teambaas gaat het tussen twee man: Toto Wolff van Mercedes en Christian Horner van Red Bull Racing. Twee namen uit de huidige Formule 1 dus. Kamphues en Winkelman opteren voor de Oostenrijker. “Ik heb ontzettend veel respect voor hoe hij het doet bij Mercedes”, zegt Winkelman over Wolff. “Ik vind hem correct, hij is open en eerlijk, en zakelijk doet hij het ook uitstekend. Dat Mercedes al zo lang aan de top staat, komt natuurlijk ook dankzij de financiële steun van Daimler en alle andere briljante mensen die bij het team werken, zoals James Vowles, die de strategie doet. Maar je hebt wel een aanvoerder nodig en dat is Toto.” Kamphues noemt Wolff een ‘onwaarschijnlijk goede manager’. “Ik denk dat hij ook wel de meest succesvolle teambaas uit de geschiedenis van de Formule 1 is. Dat hij Mercedes zo lang bovenaan weet te houden, is een uitzonderlijke prestatie. Toen Ross Brawn wegging, dacht iedereen: nu stort het in. Toen Paddy Lowe wegging, dacht iedereen: nu stort het in. Maar Toto heeft het team overeind gehouden.”

Doornbos en Lammers laten hun team leiden door Horner. Eerstgenoemde weet hoe het is om met de Brit samen te werken. “Hij was in 2004 mijn teambaas in de Formule 3000, wat tegenwoordig de Formule 2 is”, vertelt Doornbos. “Christian gaf op een erg goede manier leiding aan het team en was heel anders dan de andere teambazen waarvoor ik had gewerkt. In een klasse waarin iedereen met hetzelfde materiaal rijdt, had Arden toch vaak net even de overhand. Dat kwam doordat Christian veel oog heeft voor detail. Hij runde het team bijna als een militaire operatie. En dat resulteerde in 2004 in een heel mooi kampioenschap in de F3000, waarna hij de overstap mocht maken naar de Formule 1. Red Bull had aan het einde van dat jaar het team van Jaguar gekocht en Horner werd aangetrokken om de boel in goede banen te leiden, waarmee hij de jongste teambaas in de Formule 1 ooit werd. Hij heeft die kans echt helemaal zelf gecreëerd. Wat hij bij Red Bull vervolgens allemaal voor elkaar heeft gekregen, is gewoon waanzinnig." Lammers heeft eveneens een hoge pet op van Horner en noemt hem een ‘heel kundige en stabiele teambaas’.

Ook Plooij en Coronel stellen een teambaas aan uit de hedendaagse Formule 1, met respectievelijk Guenther Steiner en Franz Tost. Daarmee is Bleekemolen de enige die teruggrijpt naar het verleden. Hij gaat voor de grote Colin Chapman. De Brit was verantwoordelijk voor menig Formule 1-revolutie en verzamelde met Team Lotus zeven constructeurstitels en zes rijderstitels - met Jim Clark (1963 en 1965), Graham Hill (1968), Jochen Rindt (1970), Emerson Fittipaldi (1972) en Mario Andretti (1978). "Hij is altijd inventief in de weer geweest, bijvoorbeeld met de monocoque en ook met één van de eerste vleugelauto’s. Hij heeft op technisch vlak echt sensationele dingen voor de sport gedaan", stelt Bleekemolen. Daarnaast ziet hij in Chapman een geschikte kandidaat om twee topcoureurs in het gareel te houden. "Hij was echt een man met charisma, iemand die in de paddock een bepaald overwicht had. Als hij verscheen, dan kwam er echt iemand binnen."

Eindoverzicht Mijn ideale F1-team: