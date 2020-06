Mijn ideale F1-team: coureur en F1-analist Tom Coronel

De auto: Ferrari 412 T2

Jean Alesi achter het stuur van de Ferrari 412 T2. Foto: Motorsport Images

“Niet de snelste maar wel de geilste auto. Waarom? Omdat er geen mooier motorgeluid is dan dit, dit is de beste muziek ooit. Daar kunnen Beethoven en Mozart nog een puntje aan zuigen. Als je dat geluid van die jankende V12 hoort en de techniek ziet, daar krijg ik nog altijd kippenvel van. Het was zeker niet de snelste auto, dat klopt absoluut. Je gaat er geen wereldtitel mee winnen, zelfs Michael Schumacher niet. Maar het geluid dat uit die auto komt, dat is voor mij waar de Formule 1 voor staat. Dit was de mokerslag om verliefd te worden op de autosport.”

De eerste coureur: Ayrton Senna

Ayrton Senna voorafgaand aan de Monaco Grand Prix van '92. Foto: Rainer W. Schlegelmilch

“Hoe hij de autosport een warm hart heeft gegeven richting het publiek en de sport naar een hoger level heeft getild, is wat mij betreft ongekend. Hij was op en top sportman, maar ook een heel lieve man met een goed hart. Dat bleek wel uit al zijn liefdadigheidsprojecten. Maar daarnaast had hij natuurlijk een ongelofelijke ruwe snelheid. Deze man heeft geen records kunnen breken omdat hij in het harnas overleed. Ik was bij die race aanwezig, dat raakte me diep. Daarom kies ik om meerdere redenen voor Ayrton Senna.”

De tweede coureur: Max Verstappen

Max Verstappen wint in Brazilië. Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

“Ik zou altijd gaan voor twee absolute, pure racers. Daarom heb ik voor Max gekozen. Ik hou niet van politiek-correcte, getrainde, geschoolde personen. Mijn beide coureurs zijn gemaakt om te racen, niets meer en niets minder. Ik maak deze keuze niet op basis van prestaties maar het gaat mij om het pure, natuurlijke racetalent. In mijn ideale team zou ik deze twee naast elkaar zetten. Je weet zeker dat ze meer dan het uiterste uit de wagen persen. Twee ruwe diamanten. Bij Senna is dat helaas te vroeg geëindigd, bij Max hoop ik dat het er allemaal uit gaat komen, hij moet zich nog gaan bewijzen. Ik had ook voor veilig kunnen kiezen met een Hamilton maar zo ben ik niet. Ik zou wel willen zien wat er gebeurt als je deze twee gasten naast elkaar zet.”

De testrijder: Pedro de la Rosa

Pedro de la Rosa test een McLaren Formule 1-auto. Foto: Sutton Images

“Omdat het een maatje van me is, en omdat ik weet dat Hamilton in zijn begindagen bij McLaren altijd naar hem vroeg: Pedro de la Rosa. Hij is misschien niet de snelste coureur, maar ik heb hem wel altijd de slimste gevonden. Dat blijkt wel uit het feit dat hij heel lang testrijder bij McLaren is geweest, ook in de hoogtijdagen. Ik weet dat Hamilton veelvuldig naar Pedro heeft gevraagd voor advies. Je ziet waar Hamilton nu is geëindigd dus hij heeft ook een bepaalde scholing van Pedro meegekregen. Je moet voor een team slimheid en snelheid combineren dus vandaar mijn keuze.”

De teambaas: Franz Tost

Franz Tost eerder dit jaar bij de testdagen in Barcelona. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

“Ook dit is voor mij een heel logische keuze, ook al staat hij veelal in de schaduw van Helmut Marko: ik ga voor Franz Tost. Hij was mijn teambaas in de Formule 3 en daarna vijf jaar mijn manager, tot en met mijn Formule 1-test. Deze man is zo puur, zo gemaakt om te winnen. Daarvoor moet alles wijken: van zijn vrouw tot zijn woonplaats. Ik vind dat hij bij AlphaTauri wat ondersneeuwt maar hij is iemand die nergens omheen draait: recht voor je kanis. Of het nou een goede of slechte beslissing is, hij neemt hem. En als het mis gaat, dan geeft hij dat eerlijk toe. Ik had ook kunnen gaan voor een Ross Brawn, zo’n politiek type. Ik kies daar bewust niet voor. Iedereen die mij kent, weet dat ik nooit standaard voor het beste zal gaan, ik hou van risico’s in het leven. Ik heb soms een grote bek maar wat ik zeg is wel gegrond. Ik vind het gewoon te makkelijk om te kiezen voor een Hamilton of een Brawn. Doe mij maar een Tost of Guenther Steiner, dat zijn pure mensen. Dat zijn voor mij echte autosportmensen, niets politiek. We willen die beleving van binnenuit voelen.”