Mijn ideale F1-team: Ziggo Sport-pitreporter Jack Plooij

De auto: Lotus 97T

Ayrton Senna in de Lotus 97T op het Autodromo Nazionale Monza. Foto: Sutton Images

“Ik heb honderdduizend foto’s van deze auto. Ik vind dit de mooiste wagen die er in de Formule 1 is geweest. Dat zwart met dat goud, de kleuren van sponsor John Player Special. Helemaal geweldig. Het geluid is ook top. Ik weet niet meer precies waar ik hem heb horen rijden, misschien was het een keer tijdens het festival op Goodwood, maar dat geluid…”

De eerste coureur: Ayrton Senna

Ayrton Senna in 1994 op het circuit van Aida in Japan. Foto: Sutton Images

“Ayrton Senna was een meester in het maximale uit de auto halen. Goeiedag man, wat kon hij sturen! Hij stond ook heel realistisch in het leven. ‘Jongens, we zijn actief in een risicovolle sport. We gaan misschien wel dood, maar ja, dat hoort erbij. Ik blijf het randje opzoeken. Als er een gat is en je duikt er niet in, ben je niet langer een coureur.’ Dat zijn wel uitspraken! Hoe hij over dingen nadacht, sprak mij heel erg aan. Maar ook hoe hij de kansarme mensen in Brazilië probeerde te helpen, was natuurlijk heel bijzonder.”

De tweede coureur: James Hunt

James Hunt rookt een sigaret voor aanvang van de Grand Prix van Monaco van '76. Foto: Rainer W. Schlegelmilch

“Ik heb hier lang over moeten nadenken, maar ik denk toch James Hunt. Ik was wel een beetje jaloers op hem. Wat een uitstraling had hij! Bier drinken, roken… ‘Oh ja, we moeten ook nog even racen!’ Peuk uit. ‘Iedereen aan de kant, ik ga even trappen met dat ding!’ Wat een held! Ik zou hem nog niet eens zozeer nemen voor zijn rijkwaliteiten, maar vooral voor de PR. Voor de uitstraling van het team kan het natuurlijk geen kwaad om een coureur te hebben die een beetje excentriek is. Of hij een betere rijder was geweest als hij minder bezig was geweest met randzaken en zich meer op het racen had gefocust? Dat denk ik wel, al is dat nu moeilijk te beoordelen. Maar afgaande op alle verhalen die ik in de paddock over hem heb gehoord, zou ik hem graag in mijn team willen.”

De testrijder: Anthony Davidson

Anthony Davidson in actie voor Super Aguri tijdens een testdag op Monza. Foto: Alessio Morgese

“Ik was erg gecharmeerd van zijn talent. Jammer genoeg heeft Anthony Davidson nooit een goede kans gehad in de Formule 1, maar ik denk dat hij het absoluut in zich had. Hij was echt heel goed, hoor. Tering! Iedereen met wie hij in de Formule 1 heeft samengewerkt, was erg enthousiast over hem.”

De teambaas: Guenther Steiner

Teambaas Guenther Steiner in gesprek met Jack Plooij. Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

“Ik zou graag Guenther Steiner als teambaas willen. Een fantastische kerel die zegt wat hij denkt. Je wil als teameigenaar iemand die het snapt en eerlijk tegen je is. Geen politiek gelul. Als mijn coureurs met elkaar botsen, mag hij me opbellen en zeggen dat mijn rijders een stelletje idioten zijn. ‘We look like a bunch of wankers!’ Ik ben helemaal fan van die man. Zoals je hem op Netflix ziet, is hij in het echt ook. What you see is what you get. Ik kan het ook erg goed met hem vinden.”

“Trouwens, ik denk dat ik hem ook wel heel hard nodig heb, met Ayrton Senna en James Hunt samen in mijn team. Er zal ongetwijfeld een paar keer stevig moeten worden opgetreden. Maar Guenther kan dat. ‘Moet je eens goed naar me luisteren, Hunt: luisteren naar de baas en rijden!’ Maar misschien gaat het ook wel heel goed hoor, Senna en Hunt naast elkaar, ik heb geen idee natuurlijk. Maar iedere Formule 1-coureur wil winnen. Geen enkele coureur stapt in met de gedachte: ‘Laat ik even een Valtteri Bottas-je doen.’ Nee, ze willen allemaal wereldkampioen worden. Dat moet je managen en dat zou Guenther volgens mij heel goed kunnen.”

“Dus twee ervaren rakkers als rijderspaar, een talentje in de rol van testcoureur en een topper van een teambaas. Met dit zootje wil ik wel gaan racen!”

