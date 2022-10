Ricciardo wijst moment aan dat Verstappen 'completere coureur' werd

In 2015 werd Max Verstappen de jongste F1-debutant aller tijden en iets meer dan een jaar later werd hij ook met afstand de jongste GP-winnaar ooit. Hoewel het talent van de Nederlander op dat moment al duidelijk zichtbaar was, wisselde hij geniale momenten nog af met wat fouten en verkeerde inschattingen. Inmiddels geldt Verstappen als een van de meest complete coureurs op de grid die nog maar zelden op een fout te betrappen is en dat betekent dat er ergens een omslag heeft plaatsgevonden. Daar waar Helmut Marko verklaarde dat hij in 2022 een grote stap heeft gezet, denkt Daniel Ricciardo dat Verstappen in 2018 al evolueerde naar de versie die hij momenteel is.

"Ik denk dat hij absoluut een stap heeft gezet, volgens mij in het laatste jaar dat ik met hem racete in 2018", zag Ricciardo in het laatste jaar dat hij naast Verstappen reed bij Red Bull Racing. De Australiër zag toentertijd een groot contrast tussen de eerste fase van het seizoen en latere races. "In de eerste vijf, zes races stond hij vaak in de muur, had hij incidenten of maakte hij fouten die meestal zijn eigen schuld waren. In de loop van dat jaar... Het leek alsof hij zich bepaalde dingen realiseerde en een stap zette qua volwassenheid. Dat is ook natuurlijk, dat maken wij allemaal door. Eerlijk gezegd denk ik dat hij halverwege dat seizoen een completere coureur werd."

Terwijl Ricciardo eind 2018 vertrok, bleef Verstappen bij Red Bull - waar hij nog tot 2028 vastligt. Inmiddels heeft hij dus twee wereldtitels achter zijn naam staan en daar kijkt zijn voormalige teamgenoot, die eind dit jaar moet vertrekken bij McLaren, niet raar van op. "Het is altijd lastig te voorspellen wie ooit wereldkampioen wordt. Ik denk dat je de coureurs die het talent ervoor hebben wel kan herkennen, dus ik zag wel dat hij absoluut de kans zou hebben om in de juiste auto wereldkampioen te worden. Dat zag ik voor hem in het verschiet liggen", aldus Ricciardo. "Er bestaat geen garantie voor succes, maar vooral doordat hij zo jong was kon ik dat absoluut zien. Het verrast mij niet dat hij in deze positie verkeert. Maar zelfs nu is het lastig te zeggen of dit zijn tweede van vijf titels, of zijn tweede van slechts drie is. Je hebt uiteindelijk ook het juiste pakket en het juiste team nodig."