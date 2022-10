McLaren aast tijdens de Grand-Prix van Amerika op een comeback in de strijd om de vierde plaats bij de constructeurs. Na een tegenvallend weekend in Japan, waar het Britse team slechts één punt scoorde, verloor McLaren deze vierde plek aan concurrent Alpine. De Franse formatie heeft een kleine voorsprong van dertien punten ten opzichte van McLaren, waardoor in de resterende vier races van het seizoen alles nog openligt.

Beide mannen van het Britse automerk kijken erg uit naar het weekend in Austin. Daniel Ricciardo vertelt dat deze Grand Prix “absoluut één van zijn favoriete races van het jaar” is, gegeven het karakter en de cultuur van de Amerikanen. Hoewel deze plek als een warm bad aanvoelt voor de Australiër, benadrukt hij ook het belang van de race voor het kampioenschap. “Ik wil mijn resultaten maximaliseren, zodat we kunnen blijven vechten voor de vierde plaats”, aldus Ricciardo. Lando Norris deelt deze mening met zijn teamgenoot. “Het wordt een spannend weekend”, zegt de Brit. “Ik ben in beide races die ik hier gereden heb in de punten beland. Hopelijk kunnen we die lijn doortrekken, zodat we waardevolle punten mee kunnen nemen voor het constructeurskampioenschap.”

VT1-debuut Palou

Aankomend weekend neemt IndyCar-coureur Alex Palou het stuurtje van Ricciardo over tijdens de eerste vrije training in Amerika. Teambaas Andreas Seidl vertelt dat hij uitkijkt naar het debuut van de Spanjaard. “Zijn feedback zal belangrijk zijn voor de setup van de auto. In de tweede vrije training stapt Ricciardo weer in. Dan is het zaak om zo hard mogelijk te pushen, zodat we de vierde plek in het kampioenschap terug kunnen winnen”, concludeert de Duitser.