Formule 1-teams zijn anno 2022 verplicht om minimaal twee keer per seizoen een coureur zonder noemenswaardige F1-ervaring in te zetten tijdens een eerste vrije training. Met nog maar vier races voor de boeg hebben vrijwel alle teams minimaal één keer al een debutant ingezet, maar voor enkele andere teams dreigt het een race tegen de klok te worden. McLaren is een van de teams die nog geen rookies hebben ingezet en ook nog geen plannen heeft gecommuniceerd, al is er vrijdag op het laatste vlak verandering in gekomen.

McLaren heeft naar buiten gebracht dat IndyCar-coureurs Alex Palou en Patricio O'Ward de twee verplichte rookietrainingen voor hun rekening gaan nemen. Palou, de IndyCar-kampioen van 2021, mag over een week op het Circuit of the Americas voor het eerst deelnemen aan een officiële F1-sessie door in de bolide van Daniel Ricciardo te stappen. Voor O'Ward geldt dat hij nog moet wachten tot de Grand Prix van Abu Dhabi om in de auto van Lando Norris te mogen stappen. Voor beide rijders is het de eerste kennismaking met de MCL36, maar het is niet de eerste keer dat zij een F1-bolide besturen. O'Ward werkte vorig jaar al de young driver test in Abu Dhabi af, terwijl beide coureurs dit jaar al hebben getest met de MCL35M van vorig jaar.

"We zijn blij om Alex en Pato de kans te geven om met McLaren deel te nemen aan een vrije training. Na de grote successen van Alex in IndyCar is het nuttig voor het team om feedback van hem te krijgen over de auto, maar ook om hem verder te evalueren als coureur", zegt teambaas Andreas Seidl. "Alex en Pato hebben indruk gemaakt tijdens hun recente tests in Barcelona en Oostenrijk en we kijken ernaar uit om ze een ervaring in de MCL36 aan te bieden. Het is een geweldige kans voor ze om hun vaardigheden te laten zien op het wereldwijde podium van de Formule 1, waarbij de focus ligt op het helpen het team voor te bereiden op het raceweekend en niet op de uiteindelijke rondetijden."

Palou, die afgelopen zomer een transfer naar Arrow McLaren SP probeerde te forceren maar uiteindelijk toch bij Chip Ganassi Racing blijft, zei: "Ik heb zoveel zin in het maken van mijn debuut in een F1-weekend. Het is geweldig dat ik in de Verenigde Staten mag rijden voor fans die mij misschien wel in IndyCar hebben zien racen. Nu ik enkele tests heb gedaan met de MCL35M, kan ik niet wachten om de MCL36 de sporen te geven. Ik kijk ernaar uit om het team te helpen in hun preparaties voor de Amerikaanse GP." O'Ward spreekt intussen woorden van gelijke strekking. "Ik kan niet wachten om op de baan te verschijnen in Abu Dhabi. Ik heb me ontwikkeld als coureur en heb veel plezier gehad met het testen van de auto van vorig jaar. Het wordt dan ook een geweldige ervaring om de MCL36 te rijden."