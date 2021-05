Ricciardo sprak met Ferrari: “Kwam niet verder dan telefoontjes”

In drie jaar tijd is Daniel Ricciardo twee keer van team gewisseld. Eind 2018 verruilde hij Red Bull Racing voor een avontuur bij Renault en twee jaar later verruilde hij het Franse fabrieksteam voor McLaren. In beide instanties werd Ricciardo ook gelinkt aan een toekomst bij Ferrari. Daarbij werd de Australiër geholpen door zijn achtergrond, want zijn vader heeft Italiaanse roots. “Toen er een paar jaar geen Italiaan op de grid stond, denk ik dat men mij zag als degene die daar het dichtste bij in de buurt kwam”, vertelde Ricciardo in een interview met ESPN. “Men zei ook dat ik er goed bij zou passen. Maar was dat ook zo? Dat denk ik wel, maar ik staarde mij er niet blind op. Het zou zeker een mooi verhaal zijn om te vertellen.”

Uiteindelijk besloot Ferrari in 2019 om in zee te gaan met Charles Leclerc, terwijl Carlos Sainz in 2021 werd aangetrokken als nieuwe rijder. Voor Ricciardo bleek uiteindelijk geen plek bij Ferrari, maar zelf wist de 31-jarige coureur al dat het er niet van ging komen. Dat bleek wel uit de gesprekken die hij voerde met de Scuderia. “Het was nooit close genoeg dat er papieren werden uitgewisseld. Er waren wat telefonische gesprekken, maar zelfs toen ging het niet over details als getallen en het aantal jaren. We zijn nooit bij de tweede stap gekomen, het was altijd op een basaal niveau.”