Stroll: Aston Martin is achterstand nog steeds goed aan het maken

Net als alle andere teams moet Aston Martin de ontwikkeling in de fabriek dit jaar in tweeën splitsen. Naast de ontwikkeling van de auto voor dit seizoen, moet er namelijk ook al gekeken worden naar de nieuwe reglementen voor 2022. Omdat Aston Martin tijdens de winter hard is geraakt door de gewijzigde reglementen voor de vloer en de diffuser, moet de renstal de aandacht in het eerste deel van het seizoen vooral nog vestigen op de auto van dit jaar. Na een teleurstellende start van het seizoen, beleefde het team in Monaco het beste weekend tot dusver dit jaar. Met een vijfde plek voor Sebastian Vettel en een achtste plaats voor Lance Stroll eindigde het team uit Silverstone er voor het eerst in 2021 met beide auto’s in de punten. Het team klom daarmee in het constructeurskampioenschap van de zevende naar de vijfde plaats.

“Dit hebben we echt op eigen kracht behaald”, blikt teameigenaar Lawrence Stroll terug op het weekend. “Het was een goed weekend voor beide auto’s. De snelheid was er, de strategie was goed en het plan werd goed uitgevoerd.”

“We hadden een moeizame start van het seizoen. We hadden geen geluk met de reglementswijzigingen. Het wegsnijden van een deel van de vloer heeft de teams met een lage rake echt hard geraakt. Mercedes en wij zelf hebben vergeleken met de concurrentie bijna een seconde ingeleverd. We proberen die achterstand nog altijd goed te maken en geven niet op. We blijven nieuwe onderdelen introduceren om terug te keren op het niveau waar we horen te staan.”

Het gevecht terug naar de top van de middenmoot zadelt Stroll echter wel met een dilemma op: “Het niveau van vorig jaar kunnen we denk ik niet meer evenaren. Dat zou ten koste gaan van de focus op de auto voor 2022. Het is een dunne lijn waar we op balanceren, maar we zullen blijven vechten tot het einde.”

Frustraties na 'bevriezing' van reglementen

De in Silverstone gevestigde renstal werd tijdens de winter omgedoopt van Racing Point naar Aston Martin. De naamswijziging ging gepaard met een hoop bombarie, maar de resultaten blijven tot dusver enigszins uit. Volgens Stroll heeft het verlies aan snelheid echter geen negatieve invloed gehad op de naamswijziging: "Ik denk niet dat het iets heeft afgedaan aan de naamswijziging en alles wat daarbij is komen kijken, dat was namelijk fenomenaal. We zien het terug in de toewijding van de fans. Het is wel jammer dat wanneer de ontwikkeling van de auto’s wordt bevroren nadat je er zoveel werk in hebt gestopt, je er vervolgens na de eerste race achter komt dat er helemaal geen sprake is geweest van een bevriezing. Wat iedereen al weet, die uitsparing in de vloer heeft ons echt hard geraakt. Dat is extreem frustrerend."

Ondanks de frustraties en een aanvankelijke overweging van Aston Martin om in protest te gaan tegen de manier waarop de reglementswijziging tot stand is gekomen, zegt Stroll de hele situatie inmiddels achter zich te hebben gelaten: "Het ligt nu achter ons. We focussen ons er nu op om zoveel mogelijk achterstand weer weg te poetsen. Er zitten nog een paar dingen aan te komen, ik weet niet exact hoeveel om eerlijk te zijn. Maar we zijn absoluut nog niet klaar met deze auto. Het is echter ook duidelijk dat het niet veel langer zal mogen duren."