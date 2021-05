Button over titelkansen Verstappen: “Seizoen moet perfect zijn”

Vier races had Lewis Hamilton de leiding in het kampioenschap in handen, maar in Monaco bracht Max Verstappen daar verandering in met een knappe overwinning. Doordat de regerend wereldkampioen een moeilijk weekend kende en niet verder kwam dan P7. Verstappen heeft daardoor een voorsprong van vier punten in het kampioenschap. In de ogen van Jenson Button had die marge echter groter kunnen zijn, zo liet hij in gesprek met Planet F1 doorschemeren. “Ik heb een beetje medelijden met Max en Red Bull. Er zijn een aantal kansen geweest waarbij ze veel punten hebben laten liggen, waarbij hij een centimeter te ver over de lijn ging en een kwalificatieronde of - zoals in Bahrein - een positie verloor.”

“Maar dat zijn de regels. Je moet binnen de witte lijnen blijven en ze zijn daarbij net wat te ver gegaan. Maar ik hoop dat het een spannend seizoen wordt”, vervolgt Button. De voormalig F1-coureur verwacht daarbij dat Verstappen en Red Bull Racing echt alles uit de kast moeten halen om wereldkampioen te worden. “Lewis heeft meer races gewonnen, maar Max is zijn grootste tegenstander en zit er dicht op. Ik denk dat zij hem kunnen uitdagen, maar het moet echt een perfect seizoen zijn voor Red Bull. Krachtpatsers Lewis en Mercedes vechten al lang om kampioenschappen en ze maken weinig fouten. Het wordt dus moeilijk, maar als iemand het kan, dan zijn het Max en Red Bull wel.”

'Teams willen niet twee topcoureurs hebben'

Verstappen en Hamilton waren in de eerste vijf races een klasse apart. Hun teamgenoten bij Red Bull en Mercedes, Sergio Perez en Valtteri Bottas, kunnen het tempo vaak niet volgen en staat in de titelstrijd al op een straatlengte achterstand. Beide teams kunnen de steun van de tweede rijder weliswaar goed gebruiken in de strijd om beide wereldtitels, maar volgens Button zijn beide renstallen niet rouwig om het uitblijven van een strijd tussen hun eigen coureurs. “De teams willen niet [twee topcoureurs in één team hebben], maar de fans enzovoorts wel. De fans willen het en dat is hoe de sport moet zijn. Het is wel een lastig punt”, verwijst de wereldkampioen van 2009 naar de strijd die hij bij McLaren leverde met Lewis Hamilton.

“Toen Lewis en ik teamgenoten waren, pakten we zeges van elkaar af. Als de ander die races niet had gewonnen, dan had een van ons waarschijnlijk de wereldtitel gewonnen”, geeft Button aan waarom de teams genoegen nemen met een iets minder sterke tweede coureur. “Ik werd in 2011 tweede en Lewis won bijna in 2010. Als we toen geen zeges bij elkaar hadden weggehaald, hadden we de wereldtitel kunnen winnen. Maar het is wel de manier waarop de Formule 1 hoort te zijn: twee geweldige coureurs in een team dat kan strijden om het wereldkampioenschap.”