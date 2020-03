Ricciardo: Besef van uitgestelde seizoensstart begint te komen

Het F1-seizoen 2020 had anderhalve week geleden van start moeten gaan met de Australische Grand Prix, maar de uitbraak van het coronavirus in de paddock zette op het laatste moment een streep door die race. Inmiddels zijn de eerste acht races van deze jaargang uitgesteld of afgelast en daaronder valt dus ook de Grand Prix van Monaco, die race is definitief van de baan in 2020. Vooral die afgelasting doet ‘pijn’ bij Daniel Ricciardo, die in 2018 zijn voorlopig laatste Grand Prix-winst pakte in het prinsdom.

“In mijn hoofd rij ik nog geen ronden, omdat ik nog niet weet op welk circuit we uiteindelijk gaan racen”, vertelde de Australiër tijdens een Q&A op de Instagram-pagina van Renault F1 Team. “Gisteravond keek ik naar een onboard uit Monaco en dat maakte me een beetje verdrietig. Ik weet niet echt waar we zullen zijn, maar dat deed wel pijn. Ze gaan allemaal pijn doen, natuurlijk. In Melbourne waren we er ook heel dichtbij. Helaas begint de realiteit in te dalen.”

Momenteel is de Grand Prix van Canada op 14 juni de eerste race op de kalender, waarvan F1-baas Chase Carey verwacht dat die uiteindelijk tussen de 15 en 18 races gaat bevatten. Toch zijn er twijfels over wanneer de F1 weer van start kan gaan, mede doordat er zelfs sportevenementen in augustus, zoals de Olympische Spelen, uitgesteld worden. De onderbreking gaat dus lang duren voor de coureurs en Ricciardo verwacht dan ook chaos tijdens de eerste race. “Ik denk eraan om mij als laatste te kwalificeren, want ik denk dat bocht 1 een enorme chaos wordt. Ik zal gewoon kijken hoe het zich ontvouwt en dan leid ik na de eerste ronde. Misschien kwalificeer ik me wel op pole en start ik vrijwillig als laatste!”

Momenteel zit er voor Ricciardo niets anders op dan fit blijven en trainen. Op social media deelt hij regelmatig video’s van zijn trainingen, terwijl hij op afstand werkt met prestatiecoach Michael Italiano. “Het trainen is absoluut dat wat zorgt voor het behoud van mijn competitieve mindset. Je laat wat agressie vrij als je traint, dus dat is nu mijn medicijn. Ik denk dat nu perfect is om in vorm te geraken. We zijn gedwongen binnen te blijven, er zijn geen jetlags, geen luchthavens, dus we kunnen echt een trainingskamp creëren en dat is niet altijd mogelijk. Het is fijn dat we weten dat we tijd hebben, dus er is geen haast. Ik denk dat we veel coureurs en mensen in het algemeen gaan zien die, zodra dit voorbij is, allemaal redelijk fit zijn.”