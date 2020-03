Briatore: "Ferrari had Leclerc eerder moeten halen"

In zijn tweede F1-seizoen kreeg de 22-jarige Leclerc de kans zich te bewijzen bij Ferrari en hij deed dat met overtuiging. Volgens Briatore had de Italiaanse formatie nog eerder in zee moeten gaan met de Monegaskische rijder. Ferrari hield daarentegen nog tot het einde van 2018 vast aan Kimi Raikkonen, de inmiddels 40-jarige veteraan. Volgens Briatore was dat tijdverspilling en had men Leclerc direct naar Ferrari moeten halen.

In gesprek met Beyond the Grid, de officiële Formule 1-podcast, zei de flamboyante Briatore: “Leclerc is jong en heeft ballen, dat laat hij zien. Als ik Ferrari was, had ik hem twee jaar geleden al naar de hoofdmacht gehaald om Raikkonen te vervangen. Met Raikkonen kom je nergens. Je gaat niets meer met hem winnen. Op zo’n moment zou ik het risico genomen hebben om voor Leclerc te gaan. Hij is erg, heel erg sterk.”

Door een gebrek aan ervaring heeft Leclerc nog niet de status als topcoureur, meent Briatore. De Italiaanse zakenman is van mening dat Max Verstappen en Lewis Hamilton wat dat betreft een stap verder zijn. “Leclerc is nog niet heel herkenbaar”, besloot Briatore.