Briatore: “In de Formule 1 draait het om Hamilton en Verstappen”

De zinderende strijd om de wereldtitel in 2020 had een ruime week geleden moeten beginnen in het Australische Melbourne, maar dat die race vanwege de wereldwijde corona-pandemie uiteindelijk niet doorging mag geen nieuws meer heten. Het had het beginpunt moeten zijn van de titanenstrijd tussen Hamilton en Verstappen, de doorgewinterde veelwinnaar tegen de aanvoerder van een nieuwe generatie F1-talent. “Verstappen is voor mij een van de geweldige coureurs. Hij is fantastisch op de manier waarop hij racet en inhaalt, hij is een echte gladiator”, verklaarde Briatore in de officiële Formule 1-podcast Beyond the Grid.

Het staat buiten kijf dat de Britse routinier Hamilton op dit moment de onbetwiste topcoureur in de Formule 1 is. Toch vindt Briatore het lastig de prestaties van Hamilton op waarde te schatten omdat hij nooit echt strijd heeft moeten leveren voor de titel: “Het is voor iedereen hetzelfde. Wanneer Schumacher iemand in de buurt kreeg maakte hij weleens een foutje, dat gold ook voor Fernando [Alonso]. Iedereen maakt fouten. Als hij als een taxichauffeur kan rijden en alles wint is hij een geweldige coureur, dat is fantastisch. Hamilton is een van de twee sterren in F1: het draait om Hamilton en Verstappen.”

Hamilton doet dit seizoen - als dat nog van start gaat - een gooi naar zijn zevende wereldtitel. Hij zou daarmee op gelijke hoogte komen met de Duitse legende Michael Schumacher. Toch vindt Briatore niet dat de prestaties van beide coureurs direct te vergelijken zijn. “Michael vocht tegen geweldige coureurs als [Ayrton] Senna. Je moet erkennen dat de competitie heel sterk was toen Michael debuteerde. Je hebt het dan over Nigel Mansell of over Senna. Nu is de concurrentie minder sterk. Er zijn twee of drie coureurs, de competitie is minder dan voorheen. Er is bijna niemand die Hamilton onder druk kan zetten.”