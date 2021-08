De titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton behoeft nauwelijks een introductie: de twee coureurs zijn al vanaf de eerste Grand Prix dit jaar in Bahrein tot het uiterste met elkaar in gevecht. De climax van die strijd werd bereikt op Silverstone waar Hamilton in de eerste ronde van de Britse Grand Prix Verstappen van de baan torpedeerde. Een race later – in Hongarije – werd de Nederlander opnieuw van de baan gekegeld, dit keer door een verkeerd ingeschatte remactie van Hamiltons teamgenoot Valtteri Bottas.

De aanvaringen op de baan leidden tot verwijten over en weer tussen het management van Mercedes en Red Bull. De zomerstop zou de zaken wat bekoeld moeten hebben, maar Damon Hill heeft er een hard hoofd in dat dat ook echt is gebeurd, zo zegt hij in de F1 Nation Podcast. Op de vraag hoe hij aankijkt tegen de eerste ronde van de race op Spa-Francorchamps en een mogelijke nieuwe confrontatie tussen beide kemphanen, zegt de wereldkampioen van 1996: "Het is een snel circuit, net als Silverstone. Ze hebben al aangetoond dat ze niet bang zijn om op hoge snelheid met elkaar het gevecht aan te gaan, maar Spa brengt een compleet andere gevaarzetting met zich mee."

Hill heeft dan ook een welgemeend advies voor FIA-wedstrijdleider Michael Masi. "Als ik Masi was zou ik tijdens de rijdersbriefing voor het weekend zeggen 'jongens, respecteer deze locatie. Het is een van de snelste circuits waar we op rijden.' We willen niet nog zo'n vreselijk incident zoals we dat hier al hebben gehad, niet zo lang geleden in de Formule 2." Hill doelt daarmee op het dodelijke ongeluk van Anthoine Hubert in 2019 bij het uitkomen van Eau Rouge.

De weersvoorspellingen voor zondag laten bewolking en lichte regen zien en dat is nog eens een extra complicerende factor, stelt Hill. "Ze hebben recent genoeg problemen met de regen gehad [in Spa] en dat vormt een extra risico. Regenraces op Spa zijn niet voor mensen met een zwak hart."

Hill verwacht echter niet dat Red Bull Verstappen – na het verlies van veel punten in Groot-Brittannië en Hongarije – de opdracht zal geven om eieren voor z'n geld te kiezen en genoegen te nemen met een tweede plaats achter Hamilton. "Dat zou betekenen dat het kampioenschap hem zou ontglippen. Hij zal echt niet naar dit weekend kijken en denken dat 'ie punten moet scoren. Hij zal naar dit weekend kijken met het idee: 'ik moet weer winnen en ik moet ervoor zorgen dat Lewis niet wint.' Dat is de enige manier waarop hij wereldkampioen kan worden. Dus, er zit veel druk op."