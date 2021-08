Exclusief interview met Toto Wolff: “Deëscaleren is altijd ons doel”

Met dank aan Red Bull en Max Verstappen staat Mercedes dit jaar voor het eerst sinds 2014 onder serieuze druk. In beide kampioenschappen waren Mercedes en Lewis Hamilton ook lange tijd de achtervolgende partij. In de laatste race voor de zomerstop kwamen de regerend wereldkampioenen echter terug aan kop, al zijn de verschillen met in theorie nog twaalf races voor de boeg uiterst klein. Bij de coureurs heeft Hamilton een voorsprong van acht punten op Verstappen. Bij de constructeurs worden Mercedes en Red Bull door twaalf punten gescheiden.

Ondanks dat Mercedes dit jaar serieuze tegenstand krijgt, is er volgens teambaas Toto Wolff sprake van minder stress dan andere jaren. “Het is eigenlijk minder geworden”, vertelt hij in een exclusief interview met Motorsport.com. “We hadden jarenlang te maken met de druk dat we onmogelijk konden verliezen. Maar dat is veranderd in: we waren niet de favoriet maar er is nu toch een kans dat we kunnen winnen. En dat heeft ineens voor een stukje ontspanning gezorgd, wat het ook erg leuk maakt.”

“Je verwachtingen worden anders”, legt de Oostenrijker uit. “Er is niet langer het gevoel dat ons iets toebehoort. Je ziet dat ook wel in andere sporten, waar de verwachtingen zo hoog worden dat het haast onacceptabel wordt om te verliezen. We zijn echter altijd realistisch gebleven in onze verwachtingen en hebben gewoon genoten van de reis om weer terug te komen in een situatie waarin we weer meevechten.”

Volgens Wolff was er meer druk in de seizoenen dat Ferrari nog de voornaamste uitdager was van Mercedes, met dank aan een sterke motor. “De jaren waarin we tegen Ferrari streden, voelden meer intens. Op dat moment waren we er namelijk op gebrand om te bewijzen dat we geen eendagsvlieg waren”, aldus Wolff. “We wilden aan iedereen laten zien dat we gedurende een aantal jaren als team aan de top konden staan En dat hebben we inmiddels gedaan. We zijn zeven jaar op rij kampioen geworden, iets wat nooit eerder is vertoond in de sport op zo’n hoog niveau.” In zekere zin komt het feit dat Mercedes niet langer alles domineert, als een bevrijding. Wolff: “Nu is er ineens die ontspanning. We zijn nog steeds heel ambitieus en competitief, maar we zijn minder angstig geworden om te verliezen. We hebben daar nog steeds een hekel aan, maar het is een minder grote aanslag op hoe we ons voelen.”

Sweet spot

Dat Mercedes het dit jaar moeilijk heeft, komt enerzijds door de progressie die Red Bull en Honda hebben gemaakt voor het seizoen. Anderzijds worstelde de Duitse fabrieksformatie meer met de regelwijzigingen voor 2021 dan de renstal uit Milton Keynes. De veranderingen aan de achterkant van de vloer bleken meer in het nadeel van de teams die met een lage rake rijden, waaronder Mercedes, dan de teams die met een hoge rake rijden, zoals Red Bull.

Niettemin begon Mercedes het seizoen met een overwinning. En dat was tegen de eigen verwachtingen in. Wolff: “Toen redelijk vroeg in 2020 een klap werd gegeven op de regelveranderingen, hadden we er aanvankelijk vertrouwen in dat we die downforce wel weer terug zouden vinden. Maar relatief gezien bleken we niet zoveel te hebben teruggevonden als we dachten dat we zouden doen. We hadden bij het ingaan van het seizoen dus het gevoel dat we een achterstand hadden goed te maken, maar vervolgens bleken we toch meteen succesvol.” Lewis Hamilton klopte Max Verstappen in de seizoensopener door voor een andere strategie te kiezen. “Kijkend naar Bahrein, hadden we die race op puur op basis van de snelheid van onze auto eigenlijk niet moeten winnen”, weet Wolff. “Maar dat deden we wel. Sinds het begin van het seizoen stonden we eigenlijk steeds een klein beetje achter, behalve misschien in Barcelona en Portimao.”

De uitdaging die de aerodynamische tweaks voor 2021 met zich meebrachten, kwamen voor Mercedes bijna neer op de invoering van een compleet nieuw technisch reglement, stelt Wolff. “We moesten dit jaar opnieuw op zoek naar de ‘sweet spot’ van de auto. We hebben de afgelopen jaren steeds met een bepaalde configuratie kunnen rijden, maar dit jaar verloren we ineens de downforce van de achterkant van de vloer. Daardoor moesten we de wagen opnieuw leren kennen en kijken of we elders performance konden vinden. We hebben goede en slechte weekenden gehad, maar het was voor ons bijna alsof we aan het begin van het seizoen met een nieuw reglement te maken hadden, terwijl de situatie voor sommige van onze tegenstanders heel anders was.”

Woordenstrijd

Naast het gevecht op het asfalt lagen Mercedes en Red Bull ook naast de baan regelmatig met elkaar overhoop. Zo wees Mercedes tijdens de eerste fase van het kampioenschap naar de achtervleugel van Red Bull, die te ver door zou buigen. De regerend kampioenen kregen de FIA uiteindelijk mee, waardoor er vanaf de Franse Grand Prix strengere tests worden uitgevoerd bij de technische keuring. Ook zijn er vanaf de Belgische Grand Prix nieuwe regels voor de pitstops, nadat Mercedes bij de FIA haar bezorgdheid had geuit over de steeds sneller wordende bandenwissels in de Formule 1. En laat nu juist de pitstop een sterk punt zijn van Red Bull.

Een en ander bereikte echter een climax nadat Lewis Hamilton en Max Verstappen met elkaar in botsing waren gekomen tijdens de eerste ronde van de Britse Grand Prix. Red Bull-teambaas Christian Horner haalde fel uit naar Hamilton. Niet alleen om de actie zelf maar ook om de uitgebreide wijze waarop de Brit na de race zijn overwinning vierde. Volgens Wolff is er, ondanks dat hij het geregeld met Horner aan de stok heeft dit seizoen, nog altijd sprake van respect tussen de beide topteams.

“Het is heel belangrijk om niet te gaan generaliseren als het om Red Bull of Mercedes gaat”, zegt Wolff. “Dit is op de eerste plaats een teamsport, maar je hebt ook met individuen te maken. En het simpele feit dat bepaalde individuen niet goed met elkaar overweg kunnen, betekent nog niet dat er geen respect is voor de andere organisatie en de mensen die er werken, die ook alleen maar hun best doen om hun eigen dromen te verwezenlijken. Er is altijd respect tussen de twee organisaties en de mensen die voor beide teams werken.”

“De relatie is nooit fantastisch geweest”, geeft Wolff toe. “Maar dat komt voort uit de enorme competitieve sfeer die er tussen ons heerst.” Wolff lijkt het echter niet te kunnen laten om nog een steek onder water te geven richting de Red Bull-leiding. “Maar ik wil daar nog wel over zeggen dat we in de woordenstrijd altijd koel en nuchter hebben proberen te blijven en niet voor nog meer controverse en vijandigheid onder de fans hebben proberen te zorgen. Deëscaleren is altijd het doel geweest”, aldus Wolff. Om daarna te eindigen met: “Helaas doet de andere partij het tegenovergestelde.”

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, battles with Lewis Hamilton, Mercedes W12 Foto: Andy Hone / Motorsport Images