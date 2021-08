Al ruim tien jaar loopt de guitige en veelal lachende Daniel Ricciardo week in, week uit rond in de Formule 1-paddock. In 2011 maakte hij bij achterhoedeteam HRT op Silverstone zijn racedebuut in de koningsklasse van de autosport. Inmiddels heeft hij 31 podiums en 7 overwinningen op zijn naam staan. Op het illustere circuit van Spa-Francorchamps rijdt hij alweer zijn 200e Grand Prix. Een mijlpaal waar Ricciardo dit weekend zeker even stil bij zal staan.

“Dit is een speciaal weekend voor me want het wordt mijn 200e Grand Prix”, blikt Ricciardo vooruit. “Als je me op Silverstone in 2011, toen ik mijn debuut maakte, had verteld dat ik 200 Grands Prix zou rijden, was ik daar zeer zeker heel erg blij mee geweest. Het is een gave mijlpaal en ik ben daar ook absoluut trots op. Ik ga er alles aan doen om er een weekend om nooit te vergeten van te maken.” Teambaas Andreas Seidl voegt toe: “Deze mijlpaal is een significante prestatie en toont aan hoeveel ervaring hij in zijn tien jaar durende carrière heeft opgedaan. Hij voegt zich bij een eliteclub van rijders met meer dan 200 Grands Prix achter de naam. We kijken ernaar uit om dit samen met hem te vieren.”

In de nieuwste aflevering van ‘In the Fast Lane’, de podcast van de Grand Prix van Australië, kwam de mijlpaal ook al even ter sprake: “Tweehonderd… Ik voel me trots, maar tegelijkertijd ook een beetje oud. Het is een hele hoop! De McLaren-coureur is pas de twintigste rijder in de Formule 1 die de mijlpaal van tweehonderd Grand Prix-starts bereikt: “Hebben pas negentien andere coureurs de tweehonderd bereikt? Dat maakt me ergens wel een stuk blijer. Het voelt wat prestigieuzer zo. Ik voel me nu deel van een erfgoed.”

Goed voorbereid naar Spa

De rijder uit Perth heeft de afgelopen drie weken de tijd gehad om te reflecteren op zijn moeizame eerste seizoenshelft in dienst van McLaren en om de batterijen weer op te laden: “Na een paar weken zonder Formule 1 kijk ik ernaar uit weer te gaan racen. Spa is een geweldig circuit. Het is de perfecte baan om op terug te keren, met de snelle secties en de enorme hoogteverschillen. Ik heb me in de simulator in de fabriek deze week al voorbereid op dit weekend en ik ben er klaar voor.”

Video: Onboard over Spa-Francorchamps met de Red Bull RB16B