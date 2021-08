AlphaTauri-rijders met goede herinneringen terug naar Spa

De Grand Prix van België vormt dit weekend de start van de tweede helft van het Formule 1-seizoen 2021. Het iconische circuit van Spa-Francorchamps is een speciale plek voor Pierre Gasly. De Fransman vierde er in het verleden al de nodige successen, maar het is ook de plek waar in 2019 zijn goede vriend Anthoine Hubert om het leven kwam door een crash tijdens de Formule 2-race.

“Terugkeren naar Spa is een fijne manier om weer te gaan racen”, blikt Gasly vooruit. "Het is een van mijn favoriete circuits. Ik hou van die baan en ik heb er altijd goed gepresteerd. Ik kan me vooral nog herinneren dat ik er mijn eerste overwinning in de single-seaters scoorde. Ik heb er dus een hoop goede herinneringen aan, al mogen we 2019 en de herinneringen aan Anthoine natuurlijk nooit vergeten.”

Tsunoda: "Eau Rouge gaat bijzonder worden in een F1-auto"

Ook teamgenoot Yuki Tsunoda heeft een speciale band met het circuit in de Ardennen: “Vorig jaar heb ik er in de Formule 2 vanaf pole-position de hoofdrace gewonnen en het jaar ervoor scoorde ik er mijn eerste Formule 3-podium”, blikt de Japanner terug. “Ik vind het een fijne baan, dus ik kijk er echt naar uit. Het is denk ik een van die circuits die extra speciaal zal zijn om er voor het eerst met een Formule 1-auto te rijden. Vooral de eerste keer Eau Rouge met een Formule 1-auto gaat een bijzondere ervaring worden.”

Tsunoda heeft na een intense eerste seizoenshelft in de Formule 1 de batterijen weer opgeladen tijdens de zomerstop, al heeft de debutant niet helemaal stilgezeten: "Na Hongarije ben ik meteen naar [de Red Bull-fabriek in] Milton Keynes gereisd om in de simulator de correlatie voor de Hungaroring te doen en vooruit te blikken op de eerstvolgende drie circuits. Daarna ben ik naar Italië gegaan om wat zaken op orde te maken voor mijn nieuwe huis, dat heel dicht bij de fabriek in Faenza staat. Ik was absoluut even toe aan de zomerstop. Ik heb ervan genoten.”

Ook Gasly heeft de afgelopen weken de nodige stoom afgeblazen: "Na Hongarije ben ik naar Spanje gevlogen voor een leuke en relaxte tijd met wat andere coureurs. Daarna ben ik teruggekeerd naar Frankrijk waar ik wat tijd heb doorgebracht met een paar jeugdvrienden. Ik heb wat uitgerust, maar ook mijn trainingsprogramma op peil gehouden. Het is namelijk belangrijk om fit te zijn voor de drukke tweede seizoenshelft, maar ik ben er klaar voor.”

Unieke reeks puntenfinishes voor AlphaTauri

In die tweede seizoenshelft hopen de beide coureurs van AlphaTauri opnieuw flink wat punten te gaan scoren. Tot dusver dit seizoen is de Italiaanse renstal het enige team dat nog in alle races in de punten is geëindigd: “Die trend moeten we doorzetten in de tweede seizoenshelft”, aldus Tsunoda. Ook Gasly wil verdergaan waar hij voor de zomerstop is gebleven: "Het was een heel bevredigend gevoel voor mij dat ik met een achtste plek in de WK-stand de zomerstop indook. Ik hoop dat we in de tweede seizoenshelft verder kunnen gaan met waar we in Hongarije waren gebleven. Na een fijne zomervakantie zijn mijn batterijen weer volledig opgeladen voor de drukke tijd die voor ons ligt, vooral met het oog op de triple-headers.”