Renault: "Personele wijziging nodig na Franse GP"

“Je weet wellicht nog dat ik aan het begin van het seizoen behoorlijk optimistisch was”, zei Abiteboul in gesprek met Motorsport.com. “Ik sprak over verwachtingen, niet over resultaten want ik had niet gedacht dat we het podium zouden halen, maar voor mij was de Grand Prix van Frankrijk een mijlpaal in ons seizoen. We zouden daar met een aantal verbeteringen komen, maar dat kwam er niet uit zoals wij hadden gewild. Dat was voor mij het moment om te analyseren en zaken te veranderen. Daarom is het jammer dat er zoveel tijd tussen zat. Je kunt actie ondernemen, maar het kost tijd voordat er daadwerkelijk een verandering zichtbaar is. Dan heb je rekening te houden met contracten met bepaalde individuen, ze hebben een twee- of driejarig contract. Je moet wachten tot ze beschikbaar zijn. Maar dat het veel tijd kost, is geen reden om het niet te doen. We hebben het gedaan en dat is belangrijk voor het momentum. We wisten voor de zomer al dat het een lang en zwaar seizoen zou worden.”

Terwijl het voor de buitenwereld soms leek alsof Renault stilstond, werkte Abiteboul aan het binnenhalen van sleutelfiguren zoals Fry en De Beer. “Dat is iets waar je weken aan werkt, het is niet iets wat je na een teleurstellend resultaat doet”, aldus Abiteboul. “Soms zit er wat tijd tussen hetgeen er voor de schermen gebeurt en hoe snel je er achter de schermen op kunt reageren. Toch blijf je verantwoordelijk voor wat de buitenwereld ziet. Dat is een van de moeilijkste dingen.”

Renault gaat de belangrijkste doelstelling van dit seizoen, vierde worden bij de constructeurs, naar alle waarschijnlijkheid niet halen. Het team staat op 38 punten achterstand van McLaren. Toch stelt Abiteboul dat het team wel andere doelstellingen gehaald heeft. “We hadden een aantal doelstellingen, een daarvan was het verkleinen van het gat met de topteams en daarnaast moesten we de vierde plaats consolideren. Het lijkt er niet op dat we die vierde plaats halen, maar het gat naar de topteams wordt wel kleiner. Vorig jaar zaten we op meer dan 2 seconden van de pole [in Austin], nu was het nog 1,4 seconde. Het gat wordt kleiner. Dat komt enerzijds door het reglement, maar ook door progressie die we boeken. Er is licht aan het eind van de tunnel, maar het is zwaar. De Formule 1 is voor eenieder een zware beproeving, maar ik heb er vertrouwen in dat we het tij kunnen keren. Het voelt heel goed als dat lukt.”

Met medewerking van Jonathan Noble