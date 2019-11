Abiteboul: “Geen schaamte dat we tegen McLaren vechten”

Renault had dit seizoen ‘comfortabel’ op de vierde plaats bij de constructeurs moeten eindigen, maar dat lijkt met nog twee races te gaan uitgesloten. Het merk staat met de races in Brazilië en Abu Dhabi nog te gaan op 38 punten achterstand van McLaren. Geconfronteerd met zijn uitspraken voorafgaand aan het seizoen - waarin hij stelde dat Renault opnieuw 'comfortabel best of the rest' moest worden - zei Abiteboul dat dit “bewijs is dat niets vanzelf gaat in de Formule 1”.

In gesprek met Motorsport.com zei Abiteboul: “McLaren heeft een betere auto gebouwd, een beter chassis dan waar wij nu over beschikken. Ik vind het niet beschamend dat we tegen McLaren moeten vechten. Het is een fantastisch team en een grote naam in de Formule 1. Wij moeten accepteren dat bepaalde zaken tijd kosten, of we dat nu leuk vinden of niet. De Formule 1 is zwaar en het is een feit dat wij nog altijd meer leren over onze wagen, ondanks dat we weinig ontwikkelen. Dat staat al een tijdje stil, maar toch vinden we nog altijd verbeteringen.”

Vooral in de kwalificaties laat Renault het liggen, weet Abiteboul. Die achterstand is tijdens races vaak niet goed te maken en dat is de reden dat McLaren comfortabel het vierde team op de grid is. “Ze zijn veel sneller in de kwalificatie, zeker een halve seconde, maar op zondag zitten we dichterbij en doen we het zelfs beter”, vervolgde de Renault-voorman. “Dat was het geval in Amerika, in Mexico en zelfs in Suzuka, hoewel het daar door de startpositie en strategie, maar ook door wat er na de race gebeurde, niet duidelijk was. We weten waar we aan moeten werken. Dat gezegd hebbende, weten we dat de kwalificatie op dit moment de beperkende factor is van deze auto. We hebben een aantal fundamentele elementen in deze auto dat niet goed werkt als je maximaal aan het pushen bent. Als je dat tijdens de race kunt managen, is het veel beter.”

Ricciardo: “Eerder in de fout in de kwalificatie”

Daniel Ricciardo sloot zich aan bij de lezing van zijn teambaas en verklaarde dat de wagen van Renault op zaterdag ‘in een behoorlijk smal window’ opereert. “Als ik naar de onboards kijk lijkt het alsof de McLarens iets makkelijker de rondetijden kunnen rijden”, aldus de coureur uit Perth. “De window is voor McLaren iets breder en laten we stellen dat we daardoor niet altijd niet maximale kunnen bereiken. Het is voor ons moeilijker om de afstelling helemaal goed te krijgen, je maakt eerder een fout. Tijdens de race gaat het een stuk beter als je niet constant op de limiet zit. De racepace is een stuk beter en dat is de reden dat we dan toch wat terrein goed kunnen maken.”

Met medewerking van Jonathan Noble