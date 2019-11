Alfa had meer verwacht dan de achtste plaats in 2019

De opmars van Alfa kwam in de tweede helft van het seizoen tot stilstand. Het team scoorde sinds de zomerstop nog slechts drie punten. De achtste plaats in het constructeurskampioenschap is daardoor het hoogst haalbare. De Zwitserse formatie staat met nog twee races te gaan slechts zeven punten boven Haas op de negende plaats.

“We hadden verwacht dat het beter zou gaan, maar het seizoen was er over het algemeen eentje met ups en downs”, zei teambaas Frederic Vasseur in gesprek met Motorsport.com. “We zijn van P4 naar P9 gegaan. Het is een goede les, maar in Hockenheim, Baku, Monza en Spa hebben we veel punten verloren. Je moet een opportunist zijn als je in het gevecht van de middenmoot verwikkeld bent. We hebben in het eerste deel van het seizoen goed werk geleverd, we waren constant, maakten geen fouten en waren opportunistisch. Dat was bijvoorbeeld op Spa niet het geval.”

De focus ligt inmiddels op de ontwikkeling voor 2020, maar de recente prestaties van de renstal komen volgens Vasseur niet door een gebrek aan snelheid in de wagen. “Het is vreemd, maar daar ligt het volgens mij niet aan. Het is in de middenmoot zo close dat je alles perfect moet doen tijdens de kwalificatie, start en de race. Anders komt het gewoon niet goed. In de kwalificaties doen we mee voor P9 tot P16. McLaren heeft voorsprong, maar als je punten wilt scoren mag je geen fouten maken. Dat is een goede les voor iedereen in het team. De focus ligt inmiddels op de auto voor volgend jaar, dat moge duidelijk zijn. Eerlijk gezegd zou het mooi zijn om een tiende sneller te gaan, maar uiteindelijk begint het allemaal met een goed weekend. We kunnen in Sao Paulo punten scoren als we van begin tot eind een goed weekend afwerken.”

In het geval van de Amerikaanse Grand Prix ging het volgens Vasseur mis in de kwalificatie. “De snelheid was er gedurende het weekend wel, in de derde training stonden we achtste. Maar als je op de zestiende en zeventiende plaats moet starten, wordt het heel lastig om punten te scoren. Met Kimi [Raikkonen] kwamen we tot de elfde plaats, negen tienden achter de punten. Dat is niet genoeg, maar het was uiteindelijk niet slecht. Toro Rosso was competitief tijdens de kwalificatie, maar beide auto’s eindigden buiten de punten. Het is allemaal heel nipt, maar voor ons ging het in de kwalificatie mis.”

Met medewerking van Adam Cooper