Wolff: "Technische richtlijn spreekt van zware overtreding"

Toto Wolff zegt dat, mits Ferrari gebruik heeft gemaakt van het type systeem dat de brandstoftoevoer regelt waarover de FIA met de technische richtlijn duidelijkheid heeft verschaft, het een geval van "vals spelen" zou zijn. Afgelopen weekend heeft de FIA gereageerd op een vraag van Red Bull over de brandstoftoevoer. Het team suggereerde dat het mogelijk was om meer brandstof in de motor te injecteren dan volgens de regels is toegestaan. Dat zou via een vernuftig systeem gebeuren tussen de momenten waarop de sensoren de toevoer registreren. De daaropvolgende technische richtlijn van FIA-topman Nikolas Tombazis maakte duidelijk dat een dergelijke aanpak niet is toegestaan binnen de huidige regels.

Dat Ferrari een teleurstellend weekend beleefde in Austin was vanzelfsprekend voer voor discussie of Ferrari noodgedwongen moest reageren op de richtlijn door het systeem aan te passen. "Als iemand deed wat de technische richtlijn verduidelijkte, dan zou het een kwestie van vals spelen zijn geweest", gaf Wolff desgevraagd toe aan Motorsport.com. "De manier waarop de technische richtlijn werd geformuleerd maakte duidelijk dat het om een ernstige overtreding zou gaan, dus er wordt niet eens gesproken over een 'grijs' gebied."

Wolff bevestigde dat uit de cijfers bleek dat de Ferrari-bolides zich in Austin anders gedroegen: "We hadden net een discussie over de gegevens van de race. De data van de gemeten snelheden zagen er heel anders uit dan in de laatste paar races, maar of dat nu te maken heeft met de technische richtlijn of met een andere kwestie weet ik niet. We kunnen natuurlijk niet over de schouder van Ferrari meekijken wat ze aan het doen zijn."

Met medewerking van Edd Straw en Adam Cooper