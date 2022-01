Horner wil dat Hamilton doorgaat: "Hoop dat hij erbij is”

Terwijl het Formule 1-team van Red Bull Racing de wereldtitel van Max Verstappen vierde, droop Lewis Hamilton na de omstreden seizoensfinale in Abu Dhabi gedesillusioneerd af. De Brit voelt zich na de veelbesproken safety car-situatie in de slotfase van de race dermate beroofd van de wereldtitel dat zelfs zijn eigen teambaas Toto Wolff niet met zekerheid durft te stellen dat de zevenvoudig wereldkampioen dit jaar terugkeert op de grid.

Hoewel hij bij een eventueel pensioen van Hamilton misschien wel zijn grootste concurrent ziet vertrekken, hoopt Red Bull-teambaas Christian Horner dat Hamilton gewoon weer acte de présence geeft komend seizoen: “Ik hoop dat Lewis erbij is dit jaar”, vertelt Horner in gesprek met het Indiase WION. “Hij presteert nog steeds op een zeer hoog niveau. Die twee coureurs [Hamilton en Verstappen] waren een klasse apart vorig jaar, maar uiteindelijk is het zijn keuze. Het is zijn carrière, dus het is aan hem. Ik weet zeker dat hij zal kiezen voor hetgeen wat voor hem het beste is en wat hij wil doen. Dat is niet onze zaak.”

Rivaliteit

Hoewel het nog lang niet zeker is of Red Bull en Mercedes dit jaar weer de te kloppen teams zullen zijn, denkt Horner dat het alleen maar goed is voor de sport als Hamilton weer van de partij is komend seizoen. Ondanks het intense duel om de wereldtitel afgelopen jaar, heeft Horner namelijk wel genoten van de titelstrijd in 2021: “Sport draait om competitie. Als je steeds dezelfde winnaar hebt, wordt het minder interessant. Het feit dat er een intense rivaliteit heerste tussen de teams, tussen de coureurs, iedere Grand Prix was het verschil tussen de twee minimaal. Het was een fantastisch jaar, waarschijnlijk het beste jaar dat de Formule 1 in dertig, veertig jaar tijd heeft gehad.”