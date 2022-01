De McLaren-bolide, die in 2022 als MCL36 door het leven gaat, is ook komend seizoen voorzien van een sterke Mercedes power unit. Het is het tweede seizoen sinds de samenwerking tussen McLaren en Mercedes begin 2021 nieuw leven werd ingeblazen. Het hoogtepunt van McLaren in 2021 was het een-tweetje van Daniel Ricciardo en Lando Norris in de Italiaanse Grand Prix. Een race later in Rusland pakte de Engelsman zijn eerste pole-position. Het hele seizoen streed het Engelse team tegen de renstal van Ferrari, waarbij de Italianen uiteindelijk aan het langste eind trokken. McLaren scoorde wel meer punten dan in 2020, ondanks dat het met een vierde plek een positie verloor in de eindstand.

Ondanks de hernieuwde samenwerking bracht McLaren in 2014 al wel een jaar met Mercedes door in het hybride-tijdperk. Een seizoen later stapte de renstal uit Woking over naar power units van nieuwkomer Honda. De samenwerking met het Japanse merk verliep uiterst stroef. Het beoogde resultaat werd nooit behaald en dus besloten beide partijen eind 2017 uit elkaar te gaan. Honda ging richting AlphaTauri en later ook naar grote broer Red Bull Racing, terwijl McLaren besloot met Renault in zee te gaan. Vanaf 2018 was er al snel een stijgende lijn te zien bij de Engelsen, toch wilde McLaren meer. Gesprekken met Mercedes werden opgestart en in 2021 verscheen de MCL35 met een power unit van het Duitse merk op de startgrid van de Formule 1.

Komend seizoen staat ook de MCL36 met een exemplaar van het Duitse merk aan de start. Hoe die klinkt kunnen we inmiddels horen, hoe de auto eruit komt te zien gaan we 11 februari te weten komen. Dan trekken Ricciardo en Norris het doek van hun nieuwe auto. Tevens brengt McLaren dan ook andere race-activiteiten onder de aandacht, waaronder de presentatie van het IndyCar-team en de Extreme E-formatie.