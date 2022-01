Giovinazzi: Raikkonen was een van de sterksten in de races

“Kimi is een heel belangrijk persoon voor mij geweest tijdens mijn tijd in de Formule 1”, zegt Antonio Giovinazzi in een interview met de Italiaanse tak van Motorsport.com. “Hij is een geweldige coureur, een wereldkampioen, maar daarachter schuilt ook een fantastisch persoon die mij altijd heeft gesteund. Door hem ben ik enorm gegroeid, ik heb veel van hem geleerd. En we hebben nooit ruzie gehad. Het waren drie geweldige jaren en het maakt me blij om interviews van hem te lezen waarin hij zegt dat hij mij beschouwt als een van de teamgenoten met wie hij het best kon opschieten.”

Giovinazzi deed vorig jaar in de kwalificaties niet onder voor Kimi Raikkonen. Sterker nog: in dertien van de twintig kwalificaties waaraan beiden deelnamen - in Zandvoort en Monza werd Raikkonen vervangen door Robert Kubica in verband met een positieve coronatest - was de Italiaan de betere van de twee. In de races kwam Raikkonen doorgaans echter sterker voor de dag. Giovinazzi: “Ik denk dat Kimi tijdens zijn laatste jaar nog eens bevestigd heeft dat hij een van de beste coureurs was op het gebied van racemanagement, dus als het gaat om het managen van de banden en de power unit, maar ook wat betreft inhalen. Hij was zeg maar het complete pakket.”

Over waarom het er bij hem niet altijd uitkwam op de zondagen zegt Giovinazzi: “Er zijn zoveel factoren die van invloed zijn op de uitkomst van een race. Ik heb een paar ongelukkige wedstrijden gehad, zoals in Imola, waar een tear-off in een van de brake ducts terechtkwam waardoor we punten verloren. In andere races waren er problemen bij de pitstops en ook heb ik een paar keer een inhaalmogelijkheid niet optimaal benut. In de kwalificatie moet je alles samenbrengen in één ronde, maar tijdens de race zijn er veel meer variabelen die het resultaat kunnen beïnvloeden.”

Italiaans bruin

Ook nu Giovinazzi en Raikkonen geen teamgenoten meer zijn, is de relatie tussen de twee nog altijd goed. “Ik stuurde met oud en nieuw een berichtje om hem een goed nieuwjaar te wensen. Nu heeft Kimi normaal al niet zo’n goede relatie met zijn telefoon, laat staan wanneer hij op vakantie is op de Malediven. Maar na een paar dagen nam hij contact met me op en we maakten wat grapjes over en weer. Zo vertelde hij me dat hij goed bruin was geworden. Hij omschreef het als bruin in de Italiaanse stijl en zei dat hij er ook aan dacht om zijn haar te laten groeien, om nog meer in de Italiaanse stijl te komen!”