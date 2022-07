In de sprintrace van de Oostenrijkse Grand Prix moest Charles Leclerc nog zijn meerdere erkennen in Max Verstappen, maar het tempo van het tweetal ontliep elkaar toen al weinig. Op zondag was het in vergelijking met eerdere dagen iets koeler en dat leek Ferrari in de kaart te spelen. Leclerc moest op de baan tot driemaal toe voorbij aan Verstappen. Het leverde hem uiteindelijk zijn derde overwinning van het seizoen op. Een welkome overwinning voor de Monegask, die twee van de eerste drie races won, maar daarna enkele keren naast de winst greep door technische problemen en strategische fouten van Ferrari.

"Ik had deze overwinning absoluut nodig. De afgelopen vijf races zijn voor mij heel erg moeilijk geweest, maar dat geldt natuurlijk ook voor het team", vertelde Leclerc direct na afloop van de race in Spielberg. Zijn derde seizoenszege, en tevens de eerste die hij ooit behaalde van een andere startpositie dan P1, was voor hem de bevestiging dat het met de snelheid van Ferrari wel goed zit. "Om dan eindelijk te laten zien dat we de snelheid in de auto hebben en het kunnen doen, is ongelofelijk. We moeten nu tot het einde blijven pushen."

Video: De beslissende inhaalactie van Leclerc op Verstappen

Vlekkeloos verliep de race van Leclerc echter niet. In de slotfase van de krachtmeting op de Red Bull Ring begon het gaspedaal van de F1-75 kuren te vertonen. Het zorgde voor lichte paniek bij zowel Leclerc als Ferrari en leverde flashbacks op naar eerdere races waarin hij als leider uitviel, maar zover kwam het nu niet. "Het was een heel goede race. De snelheid was er vanaf het begin al en we hadden enkele goede gevechten met Max. Het einde was echter ongelofelijk lastig. Ik had een probleem met het gaspedaal, die op lage snelheid bleef hangen op 20 tot 30 procent ingedrukt. Dat maakte het dus erg lastig, maar het is gelukt om het tot het einde vol te houden. Ik ben zo, zo blij."

Leclerc liep met zijn zege zes punten in op Verstappen, die als tweede finishte en de snelste ronde reed. De Nederlander ligt 38 punten voor, maar die voorsprong had kleiner kunnen zijn als Sainz niet was uitgevallen met een opgeblazen motor en de strijd met Verstappen kon aangaan om de tweede plek. Dat technische malheur kroop ook even in het hoofd van Leclerc. "Opvallend genoeg gebeurde dat op min of meer hetzelfde moment, dus natuurlijk speelde dat in mijn gedachten. Ik wist dat het geen probleem met de motor was, want het was echt het pedaal dat vreemd aanvoelde. In eerste instantie bij het indrukken, maar uiteindelijk kwam die niet meer terug naar een neutrale positie. Gelukkig hield het pedaal het vol tot het einde van de race."

Video: Gaspedaal Leclerc vertoont kuren in slotfase