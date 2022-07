VIDEO: Samenvatting van de F1 Grand Prix van Oostenrijk

Zaterdag kon Max Verstappen nog een overwinning vieren in de tweede sprintrace van het Formule 1-seizoen 2022, al was dat volgens Red Bull Racing deels te danken aan het feit dat de Ferrari's met elkaar in de weer gingen. Op zondag deden zij dat niet en dat was te merken aan de race zelf: Verstappen kwam door hogere bandenslijtage al vroeg onder druk te staan van Charles Leclerc.

Door verschillende strategieën moest Leclerc uiteindelijk drie keer een inhaalactie ondernemen ten opzichte van Verstappen, maar dat verliep allemaal probleemloos. Hoewel hij nog een klein probleempje met het gaspedaal had, koerste de Ferrari-coureur uiteindelijk af op zijn derde zege van het seizoen. Verstappen moest genoegen nemen met P2, maar beperkte zo de schade in het WK op optimale wijze.

Lewis Hamilton mocht voor de derde race op rij mee naar het podium, nadat Carlos Sainz uitviel met een opgeblazen motor. George Russell herstelde zich na een tijdstraf met de vierde plek, voor de sterke Esteban Ocon. Mick Schumacher boekte zijn beste F1-resultaat met de zesde plek, voor Lando Norris, Kevin Magnussen en Daniel Ricciardo. Het laatste puntje was voor Fernando Alonso, die zich knap naar voren werkte vanaf startplek 19.

