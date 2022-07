Verstappen: "P2 in Oostenrijk nog wel goede uitslag op lastige dag"

Max Verstappen kende voorafgaand aan de zondagmiddag een nagenoeg perfect weekend in Spielberg. Ondanks dat de RB18 zwaarder is dan de Ferrari en dat gewicht een handicap is in de kwalificatie, wist de Nederlander vrijdag pole te pakken. Een overwinning in de sprintrace zorgde er vervolgens voor dat hij ook de hoofdrace vanaf de beste plek mocht aanvangen. Hij wist net als een dag eerder Charles Leclerc naast zich op de grid en slaagde erin om wederom de pole om te zetten in kopstart.

Verstappen overleefde de openingsronde met minder moeite dan zaterdag, maar daarna kon Leclerc beter bijblijven dan een etmaal eerder - ook doordat de Ferrari-coureurs ditmaal niet met elkaar gingen bakkeleien. Leclerc voerde de druk op en sloeg in ronde 12 voor het eerst toe. Het hing volgens Verstappen nauw samen met achterbanden die eraan waren en dus besloot Verstappen al vroeg voor een tweestopper te gaan. Ferrari koos voor dezelfde strategie, waarna Verstappen in de slotfase weer twee rode auto's achter zich moest houden op minder rubber. Het lukte niet bij Leclerc, al gaf de Ferrari-krachtbron van Carlos Sainz de geest toen hij net bij Verstappen wilde kijken.

Na een derde stop onder de virtual safety car zette Verstappen alle zeilen bij op mediums, maar bleek P2 het hoogst haalbare. "Ik had alle Nederlandse fans hier dolgraag een zege gegeven, maar ik denk dat de tweede plek ook nog wel een aardig resultaat is." Het is in ieder geval maximale schadebeperking, met 8 WK-punten op zaterdag en 19 (ook door de snelste raceronde) op zondag.

Meer zat er ook niet in het vat, zo concludeert een reële Verstappen meteen na afloop: "Het was een lastige dag voor ons. Er werd meteen duidelijk dat we veel moeite hadden met de bandenslijtage en dat is eigenlijk in iedere stint zo gebleven. Ik had te veel bandenslijtage om Charles aan te kunnen vallen." Het betekent dat Leclerc iets dichterbij is gekomen in de WK-stand en volgens Verstappen laat het zien dat de tweestrijd tussen Red Bull en Ferrari tot Abu Dhabi door zal gaan. "Het zit dit hele jaar al dicht bij elkaar en zo zal het ook wel blijven. Ik denk dat het fantastisch is om te zien."

Video: Charles Leclerc gaat opnieuw voorbij aan Max Verstappen