Budkowski: Buigen van vleugel komt vooral door gewichtsbesparing

Al het hele seizoen is er veel te doen over de achtervleugels van onder andere Red Bull, Ferrari en Alpine. Die zouden zo flexibel zijn dat ze op de rechte stukken dusdanig vervormen dat ze minder weerstand bieden. Volgens Mercedes, Aston Martin en McLaren voldoen de achtervleugels niet aan de reglementen en de FIA heeft daarop gereageerd door vanaf de Grand Prix van Frankrijk strenger te gaan testen, maar de protesterende teams vinden dat te laat. Vooral op het lange rechte stuk in Baku zouden de teams met de flexibele vleugels een flink voordeel hebben. Ze dreigen dan ook nog steeds met een officieel protest tegen de teams die dit weekend nog gebruik maken van die vleugel.

Een van de teams die voor de Franse Grand Prix aanpassingen aan de achtervleugel zal moeten doorvoeren is dus Alpine. De directeur van de Franse stal stelt echter dat niet aerodynamica, maar gewicht het uitgangspunt is geweest bij het ontwerp. “Het buigen van die vleugels heeft vooral te maken met gewichtsbesparing”, aldus Marcin Budkowski. “Ik bedoel, we voeren een voortdurende strijd tegen de gewichtslimiet, vooral aan de achterkant van de auto.”

“Er is een stimulans om de auto niet alleen zo licht mogelijk te maken, maar ook om het zwaartepunt zo laag mogelijk te houden, dus met zo veel mogelijk gewicht onderin de auto. Maar voor de gewichtsverdeling proberen we ook zoveel mogelijk gewicht voorin de auto te plaatsen”, verklaart Budkowski. “De slechtste plaats op een auto om gewicht te hebben is in de achtervleugel omdat het hoog is en aan de achterkant van de auto. Dus dat is een van de gebieden waar we het hardst proberen gewicht te besparen. En als je gewicht bespaart dan maak je een auto die een beetje lichter is en een beetje minder bestand is tegen belasting.”

Budkowski denkt niet dat het aanpassen van de vleugels voor de Franse Grand Prix tot het opschudden van de rangorde leidt. “We zullen het aanpassen. We zullen wat aan prestaties inboeten en het zal ons zeker wat gewicht kosten, en het zwaartepunt, de gewichtsverdeling. En misschien als het gaat om weerstand, hebben we wat mindere aero-prestaties, maar de verschillen zullen uiteindelijk zeer klein zijn.”

De flexi-wings uitgelegd: