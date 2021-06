Gasly snelste in derde training Baku, Verstappen crasht

Het was Red Bull geweest dat vrijdag als sterkste aan het weekend in Baku was begonnen. Max Verstappen was de snelste man in de eerste training, waarna Sergio Perez de tweede training bovenaan eindigde. Ferrari was daarachter het tweede team, waarmee de uitstekende vorm in Monaco mogelijk toch niet helemaal eenmalig was, zoals de Scuderia zelf suggereerde.

Mercedes kende ondertussen een moeilijke vrijdag. Lewis Hamilton stond aan het einde van de eerste dag elfde in de tijdenlijst, Valtteri Bottas zestiende. De long run pace van de regerend wereldkampioenen zag er daarentegen wel prima uit. Zou Mercedes de zaakjes op zaterdag wel op orde hebben? Aan het begin van de derde training leek daar nog niet echt sprake van. Bottas was nog maar net op de baan of hij schoot rechtdoor bij de derde bocht. En Hamilton klaagde tijdens zijn eerste run over een gebrek aan grip. “Geen achterkant… En geen voorkant”, luidde zijn analyse van de W12.

Na 25 minuten ging het mis bij Verstappen. De Nederlander blokkeerde zijn linker voorwiel bij het naderen van de vijftiende bocht - dezelfde plek waar Charles Leclerc een dag eerder was gecrasht - en gleed rechtdoor in de kunststof blokken. De schade aan de Red Bull leek mee te vallen, maar Verstappen kreeg de auto niet in zijn achteruit, waardoor zijn sessie erop zat. Het incident was reden voor een rode vlag, die ongeveer tien minuten duurde.

Op het moment dat de actie op het stratencircuit werd stilgelegd, gingen AlphaTauri-rijders Pierre Gasly en Yuki Tsunoda aan de leiding in de tijdenlijst. De Fransman had een 1.43.051 gereden op de zachte band, terwijl de Japanner op de soft een 1.43.447 had laten noteren. Na de rode vlag gingen echter meer coureurs op de rode band naar buiten. Charles Leclerc had tijdens zijn eerste snelle ronde last van een gele vlag, die Nicholas Latifi veroorzaakte door rechtdoor te gaan bij de derde bocht, maar ging vervolgens naar de eerste stek in de tijdenlijst met een 1.42.778. Perez dook daar vervolgens onder met een 1.42.595, met hulp van een tow van Fernando Alonso op het lange rechte stuk van Baku.

Met nog zeven minuten te gaan was er een korte virtuele safety car omdat George Russell zijn Williams met een technisch probleem aan de kant had gezet. Gasly verbeterde zich in de resterende tijd nog naar een 1.42.251, waarmee de coureur van AlphaTauri terug bovenaan stond. Perez eindigde zo als tweede in de laatste training, terwijl Hamilton een paar minuten voor het einde nog naar de derde stek in de tijdenlijst oprukte met een 1.42.697, met dank aan een slipstream van de Mexicaan. Leclerc en Sainz besloten de voorbereidingen in Azerbeidzjan met de vierde en vijfde tijd.

Een accuraat beeld van de onderlinge krachtsverhouding heeft de derde training echter niet opgeleverd. Veel coureurs hadden moeite om een snelle ronde op de zachte band te oefenen zonder last te hebben van verkeer, of een gele vlag die ergens werd gezwaaid. En Verstappen kwam door zijn crash niet eens aan een run op de soft toe. De Limburger had voor zijn crash een 1.43.984 gereden op de harde band, waarmee hij aan het einde van de sessie vijftiende stond.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan begint om 14.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag derde vrije training Grand Prix van Azerbeidzjan