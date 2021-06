Marko: Auto Verstappen op tijd klaar, alleen lastig voor afstelling

Verstappen ging tijdens de afsluitende vrije training de mist in tijdens een vliegende ronde. De Nederlander schoot eraf in de verraderlijke bocht 15, daar waar Charles Leclerc op vrijdag ook al even de baanafzetting opzocht. Voor Verstappen bleek het einde training, al blijft het daar volgens Marko ook bij. Het duurde behoorlijk lang voordat de beschadigde RB16B in de pitstraat werd afgeleverd, maar dat baart de Red Bull-topadviseur geen zorgen voor de kwalificatie die om 14.00 uur Nederlandse tijd begint.

"De auto is absoluut op tijd klaar, deze beschadigingen vormen geen groot probleem", aldus Marko in gesprek met de Oostenrijkse ORF. De schade is aan de rechter voorwielophanging te vinden. Dat de Red Bull-monteurs in soortgelijke gevallen bliksemsnel kunnen handelen, hebben ze vorig jaar onder meer in de Hongaarse GP bewezen, toen de schade linksvoor te vinden was na een schuiver op weg naar de grid. "We hebben alle reserve-onderdelen bij de hand en qua tijd wordt het ook geen probleem." Mentaal voorziet hij evenmin een probleem voor Verstappen, hetgeen belangrijk is doordat het op stratencircuits grotendeels om vertrouwen draait en het durven opzoeken van de limiet. "Mijn god, dit is gewoon een uitglijder geweest."

Het enige onderwerp van zorg is dat Red Bull door de crash data mist. Verstappen gaf vrijdag aan dat het gevoel in de tweede training minder was dan in de eerste sessie en dat het team zaterdagavond in de data zou duiken om veranderingen door te voeren. Daar hebben Marko en co nu minder informatie over dan gewenst. "We hebben minder werk aan de afstelling kunnen doen en dat hadden we ons natuurlijk anders voorgesteld. Maar desondanks blijf ik optimistisch, zeker als ik vertrouw op de bevindingen van Perez en de uitspraken van Max."

'Hamilton heeft P3 te danken aan Perez'

Met optimistisch bedoelt Marko dat Red Bull normaliter een gooi naar pole-position kan doen, of idealiter zelfs naar een volledige eerste startrij in Azerbeidzjan. Dat laatste lijkt niet uit te sluiten doordat Mercedes nog altijd worstelt op het Baku City Circuit. Lewis Hamilton klokte zaterdagochtend weliswaar de derde tijd, maar dat zegt volgens Marko niet alles. "Die tijd van Hamilton was goed, maar Perez heeft hem een enorme slipstream gegeven in sector 3. Daar heeft hij dan ook de meeste tijd gewonnen. Normaal gesproken moet het wel goed komen."

