Eerste grote stap gezet: Audi neemt minderheidsbelang in Sauber Group

Audi maakte vorig Formule 1-seizoen tijdens het Belgische Grand Prix-weekend haar plannen bekend om vanaf 2026 als motorfabrikant in de koningsklasse te stappen. Het was een publiek geheim dat het Duitse merk uit Ingolstadt een samenwerking zou aangaan met Sauber, dat nu nog als Alfa Romeo in F1 racet. Eind oktober kwam dan eindelijk bevestiging van de F1-deal tussen Sauber en Audi. Vanaf 2026 is de koningsklasse daardoor weer een fabrieksteam rijker. Kort na de bevestiging van Audi's plannen met Sauber, maakte Alfa Romeo bekend dat het na 2023 stopt als titelsponsor van het team. Dat de transitie met Audi alvast in gang is gezet, bevestigt Sauber maandagochtend. Audi heeft vanaf januari een minderheidsbelang genomen in de Sauber Group.

"De Sauber Group is verheugd om aan te kondigen dat Audi, volgens de in oktober vorig jaar geschetste plannen, in januari 2023 een minderheidsbelang in de Sauber Group heeft genomen", meldt het persbericht van Sauber. "Dit is een belangrijke mijlpaal op weg naar Audi's toetreding tot de Formule 1, gepland voor 2026, waarvoor de Sauber Group de strategische partner van het Duitse merk zal zijn."

De bevestiging geeft aan dat Audi nu al geld in de renstal steekt, om straks met een sterk pakket aan de start te staan. Dat sterke pakket moet ontwikkeld worden onder leiding van CEO Andreas Seidl. De Duitser komt over van McLaren en is de aangewezen persoon om van het F1-project van Audi vorm te geven. Seidl krijgt in eerste instantie ondersteuning van Alessandro Alunni Bravi, die onlangs benoemd werd als de nieuwe teamvertegenwoordiger. Dit geeft Seidl de kans om als CEO de grotere lijnen uit te zetten en het proces met Audi en daarmee de VW Group op hoofdlijnen te regelen. Het is bepaald niet uitgesloten dat Seidl vanaf 2026 zelf weer aan de pitmuur gaat zitten als teambaas.

Daarnaast is Audi druk bezig om de motorfaciliteit in Neuburg an der Donau klaar te maken. Het merk doet dit door onder andere een nieuw stuk bij de bestaande loodsen aan te bouwen en meer mensen aan te nemen. Momenteel staat de teller al op 220 nieuwe personeelsleden, maar Audi is voornemens dit op te krikken naar 300. Het helpt hierbij dat Audi als nieuwkomer concessies heeft van de FIA. Dit betekent dat het merk eenmalig meer mag uitgeven aan de fabriek, dat het budget jaarlijks iets hoger ligt dan van de andere leveranciers en dat er meer runs op de testbank gedaan mogen worden.

