Eindelijk officieel: Sauber bevestigt Audi F1-deal voor 2026

Audi maakte in augustus tijdens de Grand Prix van België bekend dat het vanaf 2026 toetreedt tot de Formule 1. De fabrikant wilde echter niet uit de doeken doen met welke bestaande renstal het in zee zou gaan, ook al is het al maanden een publiek geheim dat het om Sauber (actief onder de sponsornaam Alfa Romeo) gaat. Die samenwerking is nu formeel naar buiten gebracht.

Sauber heeft bovendien bevestigd dat Audi een deel van de aandelen in het Zwitserse bedrijf heeft gekocht. Details over het moment van aankoop en de grootte van het aandelenpakket zijn niet naar buiten gebracht. Sauber laat in een statement weten: “Deze samenwerking stuwt het team naar nieuwe hoogten. Tegelijkertijd wordt de langetermijntoekomst van het bedrijf veiliggesteld - een entiteit met een toegewijd personeelsbestand, een van de beste windtunnels van Europa en motorsportproductiefaciliteiten van wereldklasse.”

Zoals eerder aangekondigd blijft het Formule 1-team in 2023 actief onder de naam Alfa Romeo. De verwachting is dat de renstal in 2024 en 2025 weer actief wordt als Sauber, waarna Audi het stokje overneemt. In de jaren tot 2026 blijft Ferrari de motoren leveren.

Belangrijke stap

In een statement vertelt grootaandeelhouder en voorzitter van Sauber Holdings Finn Rausing: “Audi is de beste strategische partner voor de Sauber Group. We delen dezelfde waarden en visie en we kijken ernaar uit onze gezamenlijke doelen te halen in een sterke en succesvolle samenwerking.” Sauber F1-teambaas Frederic Vasseur erkent dat het een “grote verantwoordelijkheid” is om het Duitse merk te mogen vertegenwoordigen: “De samenwerking tussen Audi AG en Sauber Motorsport is een belangrijke stap voor ons team nu we ons steeds verder opwerken richting de voorkant van de grid. Het is niet alleen een eer en een grote verantwoordelijkheid om het fabrieksteam van Audi te worden, het is ook de beste optie voor de toekomst. We hebben het volste vertrouwen dat we Audi kunnen helpen de doelen te behalen die zij gesteld hebben voor hun reis in de Formule 1.”

Audi is inmiddels volop bezig met de ontwikkeling van de eigen krachtbron die vanaf 2026 gebruikt zal worden in het door Sauber ontwikkelde chassis. Dit vindt plaats in Neuburg an der Donau, de Sauber-uitvalsbasis in Hinwil is de plek waar het chassis ontwikkeld wordt. Daar werken meer dan 120 werknemers voor Audi Formula Racing GmbH aan de ontwikkeling van de power unit. Adam Baker is de algemeen directeur van het bedrijf. “Voor ons is Sauber een uitstekende partner om een samenwerking mee te starten. We kijken uit naar het partnerschap met een team dat de Formule 1 de afgelopen decennia vorm heeft gegeven. Samen beginnen we in 2026 aan een volgend hoofdstuk.”

De faciliteiten in Neuburg worden momenteel gebouwd. Dit moet in 2023 afgerond zijn. De nieuwe motor moet vervolgens in 2025 getest kunnen worden.

