Geen nieuwe teambaas, maar teamvertegenwoordiger voor Alfa Romeo F1

Er is deze winter veel veranderd bij Alfa Romeo. De renstal zag coureurs Valtteri Bottas en Zhou Guanyu weliswaar aanblijven, maar in het management is behoorlijk geschoven. Zo is teambaas en Sauber CEO Frederic Vasseur naar Ferrari vertrokken om daar als teambaas aan de slag te gaan. Zijn rol als CEO van de Zwitserse formatie wordt sinds 9 januari bekleed door Andreas Seidl, die tot en met vorig jaar nog teambaas van McLaren was. Alfa Romeo zocht echter nog naar een nieuwe teambaas, een klus die meteen op het bordje van Seidl is gedeponeerd. De Duitser heeft die zoektocht inmiddels afgerond, al lijkt de functienaam 'teambaas' te verdwijnen bij het team.

Donderdag maakte Alfa Romeo namelijk bekend dat Alessandro Alunni Bravi vanaf dit jaar teamvertegenwoordiger wordt. De Italiaan werkt sinds 2017 voor de Sauber Group, waar hij momenteel algemeen directeur is. Hij gaat dat combineren met zijn werkzaamheden als teamvertegenwoordiger, een rol die volgens Sauber tijdens raceweekenden vergelijkbaar is met die van teambaas. Alunni Bravi gaat zodoende samenwerken met de technische en operationele afdelingen van Alfa Romeo F1 om ervoor te zorgen dat het team blijft groeien en successen gaat boeken. Door de aanstelling kan Seidl zich meer gaan richten op de doelstelling om Sauber Group te laten groeien en voor te bereiden op de toekomst.

Seidl is blij met de bevestiging van Alunni Bravi's nieuwe rol binnen Alfa Romeo en Sauber. "Zijn ervaring in de autosport heeft hem van alle tools voorzien om succesvol te worden. Zijn intieme kennis over het team, waar hij al meer dan vijf jaar onderdeel van is, garandeert stabiliteit en continuïteit in onze progressie", zegt Seidl over zijn eerste benoeming als Sauber CEO. "Doordat Alessandro het team vertegenwoordigt tijdens het F1-kampioenschap, kan ik me richten op het laten groeien van de Group en de voorbereiding op de uitdagingen en kansen die voor ons liggen. Ik bedank Alessandro voor zijn geloof in onze visie en ik verwelkom hem in deze extra positie."

Zelf kijkt Alunni Bravi uit naar zijn klus als teamvertegenwoordiger. "Ik wil Andreas en onze aandeelhouders bedanken voor hun vertrouwen en ik wil herhalen dat ik toegewijd ben om te voldoen aan de verwachtingen en om het team zo goed mogelijk te vertegenwoordigen", zegt hij. "Ik ben me er volledig bewust van het werk dat voor ons ligt en welke uitdagingen ons staan te wachten. Ik benader deze taak met nederigheid, wetende dat ik onderdeel ben van een sterk team dat dingen voor elkaar gaat krijgen. Wij zijn ervan overtuigd dat we alles in huis hebben voor een succesvolle toekomst."