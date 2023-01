Montoya ziet Andretti Cadillac niet als elfde team in F1 komen

Michael Andretti, die met zijn Andretti Autosport reeds actief is in onder andere de IndyCar, de Formule E en het IMSA, is zich al een tijdje bezig met een Formule 1-entree. Twee jaar geleden waren er gesprekken met Sauber over een overname van het team dat nu nog Alfa Romeo heet. Die gesprekken liepen op niets uit, waarna de Zwitserse renstal in zee ging met Audi.

Andretti is vervolgens gaan kijken naar de mogelijkheid om een compleet nieuw Formule 1-team te beginnen. Begin januari kondigde Andretti Global een samenwerking aan met General Motors. Samen willen zij onder de naam Cadillac aan de Formule 1 gaan deelnemen. De plannen van Andretti en Cadillac zijn door FIA-president Mohammed Ben Sulayem met enthousiasme ontvangen, maar lang niet iedereen in de Formule 1 ziet de komst van een elfde team zitten.

Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya denkt dan ook niet dat het ervan komt. “Ik zou ze graag op de grid zien komen, maar ik zie het niet gebeuren”, laat de zevenvoudig Grand Prix-winnaar weten in een interview met Motorsport.com. “Tenzij ze iemand anders uitkopen. Want een extra team gaat er volgens mij niet komen.”

Gevraagd of het niet een gemiste kans zou zijn als de Formule 1 nee zou verkopen tegen een gerenommeerde naam als Andretti en een Amerikaans automerk als Cadillac, antwoordt Montoya: “Het zou jammer zijn, maar het is moeilijk om iedereen aan boord te krijgen. Als ze écht committed zijn om in de Formule 1 te komen, zullen ze iemand als Alpine moeten uitkopen. Als ze per se als nieuw team willen instappen, is het denk ik erg onwaarschijnlijk dat we ze in de Formule 1 gaan zien. Ze zullen het op dezelfde manier als Audi moeten doen. Als je echt voor langere tijd in de Formule 1 actief wil zijn, dan moet je dertig of veertig procent van de aandelen van een bestaand team kopen, met de optie dat je twee jaar later nog eens twintig, dertig of veertig procent overneemt, zodat je een meerderheidsbelang hebt. Dan kun je ermee doen wat je wil. Op een andere manier zie ik het gewoon niet gebeuren. Je weet hoe de teams zijn, je weet hoe het spelletje werkt.”

“Wat levert het op?“, reageert de Colombiaan vervolgens op de vraag of het niet goed zou zijn om meer wagens op de grid te hebben. “Als je naar een Formule 1-race kijkt, dan komt de helft van de auto's niet eens in beeld. En stel dat je McLaren, Aston Martin of Alpine bent. Het aantal minuten dat die teams op televisie zijn, gaat omlaag zodra er nog een team bijkomt, doordat ze in het middenveld zitten. Want als je geen races wint, word je nauwelijks in beeld gebracht. En dan zou je de weinige tijd die je op tv bent ook nog eens aan een ander geven? Het zou betekenen dat je je sponsors tien procent minder exposure kunt bieden. Terwijl je aan het einde van het jaar ook nog eens minder geld uit de tv-inkomsten ontvangt. Waarom zou je daar ja tegen zeggen? Waarom denken mensen eigenlijk dat het goed zou zijn om meer auto's aan de start te hebben? Was de Formule 1 beter toen er in het verleden 24 wagens op de grid stonden?”

Teams met derde auto laten rijden?

Montoya, wiens zoon Sebastian eerder in januari is opgenomen in het Red Bull Junior Team, erkent dat het voor jonge coureurs die hopen op een Formule 1-kans wel een positieve ontwikkeling zou zijn als er meer stoeltjes in de koningsklasse beschikbaar zouden komen. Maar in plaats van nieuwe spelers toe te laten op de grid, waarvan de kans groot is dat ze toch alleen maar achteraan rijden, ziet hij die extra zitjes liever op een andere manier gerealiseerd worden.

“Je zou de teams een derde auto kunnen laten inzetten in de helft van de races”, blaast hij een oud idee nieuw leven in. “Of je gaat het doen op een manier waarop je elke week 22 auto’s aan de start hebt. Dan moet je even gaan rekenen, maar je zou de teams dan kunnen verplichten om in twee, drie of vier races een jonge coureur met een derde auto te laten rijden. Een team zal dan voorafgaand aan het seizoen een rijder moeten aanwijzen die zij tijdens die races gaat inzetten. Op die manier geef je jonge talenten de kans om te leren, ervaring op te doen en zich te ontwikkelen.”

Het voordeel hiervan is dat de kwaliteit van de grid gewaarborgd blijft. “En de teams beschikken toch al over alles wat nodig is. En de extra kosten die komen kijken bij het inzetten van een extra auto in een aantal races, zullen te overzien zijn”, aldus Montoya. “Je zou er ook na de eerste vijf races mee kunnen beginnen, aangezien iedereen aan het begin van het seizoen nog volop bezig is om voldoende onderdelen te produceren. Je zou er dan bijvoorbeeld in Barcelona mee kunnen starten.” Montoya denkt dat de derde auto's een extra dimensie kunnen geven aan de races, als de wedstrijden waarin zij worden ingezet strategisch worden gekozen. “Als je over een goede auto beschikt voor een bepaalde baan, dan kun je ervoor kiezen om daar met een derde auto te gaan rijden. Zo zou je de concurrentie nog een paar punten afhandig kunnen maken. Stel Ferrari heeft een snelle auto voor Monza. Dan kunnen ze beslissen om daar hun derde auto in te zetten.”

Montoya zou hoe dan ook graag zien dat er meer kansen komen voor jong talent om Formule 1-ervaring op te doen. “Of ze gaan met dit idee aan de slag, of ze moeten meer vrije trainingen aan jonge rijders geven. Stel dan verplicht dat teams minimaal acht keer per seizoen een oefensessie aan een rookie geven in plaats van twee keer, zoals momenteel het geval is.”

