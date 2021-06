Max Verstappen en Lance Stroll werden in Baku op hoge snelheid getroffen door klapbanden. Beide coureurs stapten ongedeerd uit, maar voor bandenleverancier Pirelli was er voldoende aanleiding om onderzoek te doen naar de toedracht. Dinsdag onthulde het Italiaanse bedrijf de resultaten: brokstukken, productie- en kwaliteitsfouten en materiaalmoeheid werden uitgesloten als oorzaak van de klapbanden. Het defect op de banden was in beide gevallen een scheur in de omtrekrichting aan de binnenzijde van de band. Dat zou veroorzaakt zijn doordat er gereden is met de verkeerde bandenspanning of bandentemperatuur.

Red Bull Racing reageerde dinsdagavond meteen op de bevindingen uit het onderzoek van Pirelli. Het team heeft naar eigen zeggen met Pirelli aan het onderzoek gewerkt. Ook verklaarde de renstal dat de richtlijnen voor de minimale bandenspanning zijn nagevolgd door het team. “We hebben ons te allen tijde aan de bandenparameters van Pirelli gehouden en we zullen hun richtlijnen blijven volgen.” Bij Aston Martin bleef het nog even stil, totdat de renstal van Lawrence Stroll woensdag ook een verklaring naar buiten bracht.

In het bericht maakt Aston Martin duidelijk dat het, evenals Red Bull, heeft meegewerkt met de FIA en Pirelli aan het onderzoek naar de klapband. “We kunnen bevestigen dat er geen defect aan de auto was die de klapband veroorzaakte”, leest de verklaring van het Britse team. Ook zij hebben zich naar eigen zeggen gehouden aan de voorschriften van Pirelli. “Het team heeft de banden altijd met de voorgeschreven parameters gebruikt en dat blijven wij ook doen.”

De internationale autosportfederatie FIA heeft naar aanleiding van het onderzoek door Pirelli meteen ingegrepen. Vanaf de Grand Prix van Frankrijk wordt het toezicht op de bandenspanning uitgebreid. Naast controles voordat de banden op de auto worden gezet, worden dan ook na afloop van de vrije trainingen, kwalificatie en de race controles van de bandenspanning uitgevoerd. Een definitieve oplossing volgt in 2022. Dan moeten de teams verplicht met door de FIA voorgeschreven sensoren rijden die de bandenspanning en de bandentemperatuur meten.