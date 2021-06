Marko ziet weinig kansen voor Bottas: “Williams de enige optie”

Begin 2017 maakte Valtteri Bottas de overstap van Williams naar Mercedes. Daar werd de Fin gekoppeld aan Lewis Hamilton, die in alle vier de jaren van hun samenwerking wereldkampioen werd. Met name in het laatste anderhalf jaar komt er echter een steeds luidere roep om promotie voor Mercedes-junior George Russell. De Brit is bezig met zijn derde seizoen bij Williams, maar wordt alom gezien als de opvolger van Bottas.

Als het aan Red Bulls topadviseur Helmut Marko ligt, volgt in 2022 inderdaad promotie voor Russell. “Dat zou een logische stap zijn. Je kan hem niet langer ophouden. Anders heeft de promotie geen zin meer, zelfs als [Lewis] Hamilton daar niet gelukkig van wordt”, beredeneert de 78-jarige Oostenrijker in gesprek met F1-Insider.com.

Marko gaat er gemakshalve vanuit dat dit ten koste gaat van Bottas. De Fin presteert tot dusver pover in 2021 en snoept bovendien geen punten af van Max Verstappen, de concurrent van Hamilton in de titelstrijd. Mocht hij daadwerkelijk vervangen worden door Russell, dan hoeft Bottas niet te rekenen op een plek bij Red Bull. “Bottas hoeft niet bij ons aan te kloppen. Wij hebben geen plek voor hem”, stelt Marko resoluut. Hij ziet hoe dan ook weinig opties voor de 31-jarige coureur. “Ik kan me eigenlijk alleen een wissel met Russell voorstellen. Ik denk dat Williams voor hem de enige optie is.”