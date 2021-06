FIA verscherpt controles op bandenspanning voor Franse Grand Prix

Dinsdag onthulde Pirelli de resultaten van het onderzoek naar de klapbanden van Max Verstappen en Lance Stroll in Azerbeidzjan. Daarbij werd uitgesloten dat brokstukken of een productie- of kwaliteitsfout de oorzaak van het falen waren. Het vermoeden is dat de incidenten werden veroorzaakt door de manier waarop de banden werden gebruikt. Bepaalde teams zouden bewust met een te lage bandenspanning hebben gereden. Daarom heeft Pirelli met de FIA gewerkt aan nieuwe protocollen die dergelijke praktijken tegen moeten gaan.

De teams hebben in de aanloop naar de Franse GP een technische richtlijn ontvangen van de FIA. Daarin wordt benadrukt dat de teams zelf verantwoordelijk zijn voor het rijden met de minimale bandenspanning, die in de voorschriften van Pirelli staan. Er bestaat echter nog geen manier om dit te controleren als de auto’s rijden. De teams hebben hun eigen sensoren en data om dat te meten, maar die zijn niet betrouwbaar en robuust genoeg om als bewijs te dienen voor mogelijke vergrijpen. Daarom voert de FIA vanaf de komende race verscherpte controles op de bandenspanning in.

Controles voor en na afloop van stints

In de huidige situatie controleert Pirelli de banden alleen voordat de auto’s het circuit betreden. Vanaf de Franse Grand Prix gebeurt dat ook na stints. In de trainingen en kwalificatie worden willekeurig setjes banden gekozen voor een controle. Na afloop van de race worden alle gebruikte sets banden aan een test onderworpen als ze afgekoeld zijn. De te testen banden worden voorzien van een zegel zodat er niet geknoeid kan worden, want het opnieuw opblazen van de banden is niet toegestaan.

De FIA heeft bekendgemaakt hoe de procedure voor de controles eruit gaat zien. Pirelli heeft berekend welke bandenspanning de afgekoelde banden horen te hebben en de gecontroleerde banden moeten daar dus aan voldoen. Mocht het testresultaat onbevredigend zijn, dan wordt er een controle toegestaan waarbij de band weer opgewarmd wordt. Blijkt na afloop van de race dat een team onder de voorgeschreven bandenspanning heeft gereden, dan wordt het voorval doorverwezen naar de stewards. Bovendien worden er extra controles uitgevoerd met infraroodcamera’s. Het doel daarvan is uitsluiten dat teams de banden oververhitten in hun bandenwarmers, zodat zij de controles voor de race doorstaan.

Nieuwe sensoren vanaf 2022

De verscherpte controles lijken een tijdelijke maatregel te zijn. In 2022 introduceert de F1 namelijk gestandaardiseerde apparatuur om de bandenspanning en bandentemperatuur te meten. Op dit moment beschikken de FIA en Pirelli nog niet over deze data, die ze nodig hebben om te beoordelen of de band op de juiste manier gebruikt wordt. Artikel 10.7.3 van de aangevulde technische reglementen voor 2022 schrijft voor: “Alle auto’s moeten uitgerust zijn met sensoren om de bandenspanning en -temperatuur te monitoren. Die sensoren moeten door een door de FIA aangewezen leverancier gefabriceerd en volgens een door de FIA bepaalde specificatie zijn. Sensoren voor de velgen, bandenspanning en bandentemperatuur moeten worden gemarkeerd volgens het kleur- en etiketteringsschema, zoals omschreven in de appendix van de technische en sportieve reglementen.”

