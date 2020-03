Stroll steekt nog eens ruim 290 miljoen euro in Aston Martin

De vader van coureur Lance Stroll wil Racing Point volgend jaar als Aston Martin-fabrieksteam inschrijven voor het wereldkampioenschap Formule 1. Het zou voor het eerst sinds 1960 zijn dat het iconische automerk zijn opwachting maakt in de meest prestigieuze autosportklasse.

Roy Salvadori in de Aston Martin DBR4 Foto: Motorsport Images

Daarnaast steken de aandeelhouders gezamenlijk nog eens 600 miljoen euro in het weer gezond maken van het automerk. Van die 600 miljoen euro is ruim 293 miljoen euro afkomstig van het consortium van Stroll. De investering is onder andere bedoeld voor het in productie nemen van de DBX, de geplande SUV van Aston Martin. De plannen zijn gisteren goedgekeurd tijdens een aandeelhoudersvergadering. Ook werd bevestigd dat Stroll vanaf 20 april buitengewoon voorzitter van de raad van bestuur van Aston Martin wordt.

Tijdens de bijeenkomst is niet gesproken over een functie voor Toto Wolff bij het Engelse bedrijf. De laatste weken wordt er volop gespeculeerd dat de teambaas van Mercedes een rol in de leiding van Aston Martin ambieert en de Zilverpijlen wel eens de rug zou kunnen toekeren. De Oostenrijker zelf ontkent dat overigens. In gesprek met Motorsport.com liet Wolff optekenen dat hij “niet de CEO wordt van Aston Martin.” Dat laat natuurlijk wel de deur open voor een andere rol en titel.