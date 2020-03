Button: Verstappen is ongekend goed, één van de beste F1-coureurs

Tijdens een zogenaamde 'vodcast' vraagt Sky Sports F1 drie analisten naar de vijf beste F1-coureurs aller tijden. Waar Martin Brundle en Karun Chandhok braaf met legenden als Ayrton Senna en Juan Manuel Fangio voor de dag komen, pakt Button het anders aan. "Ik geef je zes coureurs. Maar dan wel zes coureurs waar ik ook echt zelf tegen gereden heb. Ik heb de baan met hen kunnen delen en dat vind ik de enige manier om goed te vergelijken. Ik vind het namelijk altijd lastig om Fangio en Hamilton met elkaar te vergelijken. Er zitten decennia tussen beide heren, we praten eigenlijk over een compleet verschillende sport."

Regenrace van Verstappen in 2016 was 'buitenaards'

Van het door Button gekozen zestal zijn er vijf gevestigde kampioenen: Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Mika Hakkinen en Michael Schumacher. Tussendoor komt de sympathieke Brit met één vreemde eend in de bijt: Verstappen junior. "Ik moet Max Verstappen toch noemen. Ik heb niet zo veel jaren tegen hem geracet, maar als je ziet wat hij in verraderlijke omstandigheden doet, zoals in Brazilië 2016, dat is echt van een andere planeet. Verbazingwekkend, wat hij met een auto kan", looft Button de achtvoudig Grand Prix-winnaar in dienst van Red Bull Racing.

In de beginjaren, toen Button de degens nog met hem kruiste, stond Verstappen bij sommigen ook bekend als een wildebras. Maar volgens de wereldkampioen van 2009 was het minder ongecontroleerd dan dat het soms leek. "Als hij op de eerste bocht aankomt, dan lijkt het voor ook mij net alsof hij de controle volledig kwijt is. Iedere andere coureur was al minimaal vijf keer gecrasht op het moment dat hij instuurt voor de eerste bocht. Maar hij weet op de één of andere manier weg te blijven van andere auto's en bokst het zo toch voor elkaar. Dus ja Max [hoort wel in dit rijtje]."

Vettel heeft het talent om terug te slaan

Naast Verstappen valt ook de naam van Vettel op in het lijstje van Button. De viervoudig wereldkampioen heeft weliswaar zijn klasse getoond bij Red Bull, maar weet bij Ferrari nog niet altijd te overtuigen. Desondanks hoort hij volgens Button wel bij de grootsten van de autosport. "Sebastian pakte vier titels op rij, dat blijft toch iets bijzonders." Daarnaast sluit Button niet uit dat er ooit nog een vijfde titel volgt. "Hij heeft het nu even lastig met een sterke teamgenoot, maar ik denk echt dat hij daar als een betere coureur uitkomt." Het vertrouwen in 'Seb' blijft dus groot. "Hij heeft een enorm talent en ik verwacht dat we dat zeker zullen zien, als we dit jaar weer gaan racen..."

