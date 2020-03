'Red Bull en Ferrari staan verdere kostenbeperking in de weg'

In de autosport is het verdienmodel gebaseerd op 'veel geld rondpompen'. Reserves zijn er nagenoeg niet en dus leven teams van het geld dat er binnenkomt. Dat is normaliter niet zo'n probleem, maar wel als er niet wordt gereden. De coronacrisis trekt op die manier een behoorlijke wissel op de inkomsten, bijvoorbeeld door het uitblijven van TV-gelden. Om deze problemen niet te laten samenvallen met 'het duurste F1-jaar aller tijden' hebben alle betrokkenen besloten om de nieuwe technische reglementen een jaar uit te stellen.

Dit betekent concreet dat het chassis van 2020 in 2021 nogmaals wordt gebruikt. Teams mogen voor februari 2021 ook beslist niet sleutelen aan het nieuwe concept voor 2022 en zie daar: de gewenste kostenbesparing. Toch gaat dit de meeste teams nog niet ver genoeg. Volgens het Duitse Auto, Motor und Sport sturen zeven formaties aan op meer vergaande maatregelen, het nog verder beperken van de doorontwikkeling dus. Ze willen onder meer de ontwikkeling van de versnellingsbakken bevriezen. Ook delen van de ophanging staan hoog op het wensenlijstje.

Over dat wensenlijstje is deze week opnieuw gesproken tijdens een videoconferentie met alle technisch directeuren. "Maar die mogen sowieso niets beslissen", laat een niet nader genoemde teambaas daarover weten. "Uiteindelijk komt het [voor een besluit] op alle teambazen aan." Het overleg heeft wel duidelijk gemaakt dat Ferrari en Red Bull Racing verdere kostenreductie in de weg staan. Beide teams zijn onder meer tegen het 'bevriezen' van de versnellingsbak, naar verluidt doordat Mercedes nu een compacter ontwerp heeft en rivalen dat richting 2021 willen kopiëren. Het verplicht bevriezen van de doorontwikkeling zou dit volstrekt onmogelijk maken. Volgens betrokkenen houdt Mercedes zijn in de discussie opvallend op de vlakte en kiest het Zuid-Duitse merk nog geen partij. Het is dus een kwestie van Red Bull en Ferrari tegen zeven andere teams, met Mercedes langs de zijlijn. Een politiek spel dat ongetwijfeld wordt vervolgd.

