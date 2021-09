Giovinazzi recht de rug en put vertrouwen uit kwalificaties

Dat vertrouwen is gestoeld op de prima kwalificaties van Antonio Giovinazzi tijdens de laatste twee Grands Prix. Zowel op Zandvoort als Monza wist de Italiaan Q3 te bereiken. In Italië startte hij de race vanaf de tiende plek, terwijl er in Nederland zelfs een zevende startplaats was weggelegd voor de coureur uit Martina Franca.

Helaas voor Giovinazzi ging het in beide gevallen in de race mis, maar zijn optimisme is niet geknakt. “Komend weekend biedt ons een nieuwe kans om het goede resultaat te behalen waar we de laatste paar races dicht tegenaan zaten. Zowel in Zandvoort als in Monza hebben we laten zien hoeveel tempo we hebben en hoe we naar de kop van de grid toe kunnen vechten. Helaas ging het beide keren niet zoals gepland, maar we kunnen voortbouwen op die positieve punten en in Sochi wat punten mee naar huis nemen.” Giovinazzi doet dat in de wetenschap dat teamgenoot Kimi Raikkonen volgend seizoen het team verlaat, hijzelf op de schopstoel zit en vervangen dreigt te worden door Guanyu Zhou en de wagen van dit jaar niet verder wordt doorontwikkeld. Niet echt ideale omstandigheden dus.

Bij Alfa Romeo keert Kimi Raikkonen dit weekend weer terug achter het stuur. De Finse veteraan werd vlak voor de Grand Prix van Nederland positief getest op corona en moest de races in Zandvoort en Monza aan zich voorbij laten gaan. Zijn plaats werd ingenomen door Robert Kubica. Raikkonen is blij weer terug te zijn. “Niemand wil natuurlijk positief testen, maar het gebeurde en we moesten de regels volgen: maar dat is allemaal verleden tijd en nu is mijn focus gericht op Sochi. Het team heeft de laatste paar races laten zien dat het potentie heeft, nu moeten we dat omzetten in een goed resultaat. Ik denk niet dat terug zijn anders zal voelen, ik wil gewoon verder met mijn werk en hopelijk een goede race neerzetten.”