Leclerc en Norris houden rekening met titelstrijd in direct gevecht

Zowel Charles Leclerc als Lando Norris heeft aangegeven dat ze rekening houden met de titelstrijd als ze vechten met Lewis Hamilton of Max Verstappen. De Brit en de Nederlander strijden dit jaar om de titel in een sensationeel duel, maar ondertussen komen ze daarbij ook geregeld andere coureurs tegen.

In een gesprek met onder meer Motorsport.com geeft Leclerc aan wel bezig te zijn met de titelstrijd bij een gevecht met een van de twee kanshebbers: “Misschien wel in mijn achterhoofd, ja. Ik weet dat als je wat meer risico neemt, zij meer te verliezen hebben dan ik. Maar ik kom ze dit jaar niet erg vaak tegen in een gevecht.” Ook Lando Norris kijkt er nu anders tegenaan: “Bij de start van de laatste race werd het erg krap tussen Lewis en mij in bocht 1 en 2, en we hadden bijna contact. Het is niet dat hij erg conservatief rijdt, maar er zijn wel momenten waarop je ziet dat hij ergens voor vecht en hij meer te verliezen heeft.”

Hamilton clean, Verstappen iets agressiever

Volgens Leclerc zijn gevechten met Hamilton en Verstappen fantastisch. “Max is iets agressiever, Lewis is iets meer clean. Maar met beide is het gaaf om te vechten. Lewis is altijd erg slim in de manier waarop hij zijn wagen positioneert in lastige situaties, en hij weet meestal op een nette manier in te halen. Max is dus wat agressiever, maar ik geniet van beide. Misschien nog iets meer met Max, want het is altijd op de limiet.”

Tussen Verstappen en Hamilton is het dit seizoen al een aantal keer misgegaan, met stevige crashes tot gevolg. Leclerc denkt dat dit nog wel vaker kan gebeuren. “Ik zou niet verrast zijn. Zij vechten voor de titel, net zo hard als Lando en ik vechten voor de plekken daarachter, wellicht zelfs meer. Het zou me niks verbazen als het nog een keer gebeurt.”

