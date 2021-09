Sainz ziet oude teams winnen: "Maar Ferrari beste plek om te zitten"

Bij de Grand Prix van Italië pakte McLaren voor het eerst sinds negen jaar weer een overwinning. Voordat Sainz dit jaar naar Ferrari overstapte, reed de Spanjaard twee jaar voor het team uit Woking. De 1-2 bracht een hoop herinneringen in hem naar boven, vertelde hij aan onder andere Motorsport.com. “Allereerst wil ik ze feliciteren, ze hebben het verdiend. Het is mooi om een team als McLaren te zien winnen na al die jaren. Ik heb daar natuurlijk nog veel vrienden en het bracht een hoop herinneringen naar boven toen ik ze zo blij zag. Ze hebben hier lang voor gevochten en ik ben daar een onderdeel van geweest,” vertelt Sainz.

Voor Ferrari was het met een vierde en zesde plaats een minder goed weekend, aangezien McLaren de directe concurrent voor de derde plaats bij de constructeurs is. “Voor ons was het uiteraard een verschrikkelijk resultaat omdat McLaren alle mogelijke punten gepakt heeft in Monza. Ze hebben hun kansen gemaximaliseerd en hebben het voor ons een stuk moeilijker gemaakt. Ze hebben een snelle auto en het wordt moeilijk om ze te verslaan.” Ferrari had het in Monza lastig met de wagen. Sainz wist van tevoren al dat het zwaar zou worden. “We wisten door onze simulaties al dat we drie of vier tienden achter McLaren zouden zitten, en zelfs achter AlphaTauri en andere teams. We kennen de eigenschappen van onze auto en weten dat Monza waarschijnlijk een van de slechtste banen is voor onze wagen. Uiteindelijk hebben we nog een redelijk weekend gehad als je kijkt naar hoeveel punten we gescoord hebben. We wisten dat we het lastig zouden krijgen en je kunt niks doen tegen de natuur van je wagen.”

In de persconferentie werd eveneens aangestipt dat de voormalige teams van Sainz allemaal een overwinning hebben geboekt na zijn vertrek. AlphaTauri (vroeger Toro Rosso), Alpine (vroeger Renault) en McLaren hebben nadien allemaal een race gewonnen. Een opmerkelijke statistiek, maar de Spanjaard zegt dat het hem niet zoveel doet. “Om eerlijk te zijn, kan het me er niet minder druk over maken. Allereerst door de omstandigheden waaronder de races zijn gewonnen, ze vochten nooit constant voor zeges en kampioenschappen. Mijn deal met Ferrari is gericht op de toekomst. Het is de best mogelijke plek om te zijn. Het is uiteraard mooi om Renault en McLaren te zien winnen, maar wij zijn ook al een paar keer dichtbij geweest.”